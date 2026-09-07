Kituo cha Kiislamu cha Al-Imam Al-Hadi (as) Nchini Malawi Chafungua Rasmi Mwaka Mpya wa Masomo 2026 - 2027 +Picha

Kituo cha Kiislamu Al-Hadi, Tawi la Malawi, kimefanya kwa mafanikio hafla ya ufunguzi wa mwaka wa masomo 2026, huku wanafunzi na walimu wakihimizwa kuanza mwaka mpya kwa kujituma, nidhamu, kuhudhuria masomo kwa wakati na kuzingatia maadili ya Kiislamu.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Idara ya Elimu ya Kituo cha Kiislamu Al-Hadi, Tawi la Malawi, imefanya kwa mafanikio hafla ya ufunguzi wa siku ya kwanza ya mwaka wa masomo 2026.

Hafla hiyo imefanyika asubuhi ya Jumatatu, Septemba 7, 2026, katika Kituo cha Kiislamu Al-Hadi, ikiwa ni mwanzo rasmi wa mwaka mpya wa masomo.

Hafla hiyo imewakutanisha wanafunzi pamoja na walimu, na kutoa fursa ya kuwapokea wanafunzi wapya na wale wanaoendelea na masomo, pamoja na kuwaeleza matarajio ya kielimu, kitabia na kinidhamu katika mwaka mpya wa masomo.

Miongoni mwa malengo ya hafla hiyo ilikuwa ni kuwakaribisha rasmi wanafunzi katika mwaka mpya wa masomo na kuwasaidia wanafunzi wapya kufahamu kituo hicho pamoja na mazingira yake ya kielimu.

Aidha, wanafunzi wamekumbushwa kuhusu dhamira, malengo na maadili ya Kituo cha Kiislamu Al-Hadi, huku wakielekezwa kuhusu umuhimu wa kuheshimu taratibu za kituo, kuhudhuria vipindi kwa ukawaida na kufika kwa wakati.

Katika hafla hiyo pia, msisitizo umetolewa kuhusu umuhimu wa adabu na maadili ya Kiislamu, kuheshimiana, kuwa na tabia njema na kujenga haiba bora miongoni mwa wanafunzi.

Vilevile, wanafunzi wamepewa hamasa ya kuanza mwaka mpya wa masomo kwa bidii, kujituma, nidhamu na ikhlasi, ili waweze kunufaika na elimu wanayoipata na kufikia malengo yao ya kielimu na kimaadili.

Hafla hiyo imeashiria mwanzo wa safari mpya ya kielimu kwa wanafunzi wa Kituo cha Kiislamu Al-Hadi kwa mwaka 2026, huku matarajio yakiwa ni kuendeleza mazingira bora ya elimu yanayounganisha maarifa na malezi ya Kiislamu.