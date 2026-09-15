Shule ya Kiislamu Al-Hadi - Malawi Yaandaa Kikao cha Kiroho cha Usomaji wa Qur’an Tukufu +Picha

Sehemu ya Utamaduni na Malezi katika Shule ya Kiislamu ya Al-Hadi, yenye uwakilishi wa Al-Mustafa nchini Malawi, yaandaa hafla ya usomaji wa Qur’an kwa ushiriki wa wanafunzi na walimu.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Shule ya Kiislamu Al-Hadi, yenye uwakilishi wa Al-Mustafa nchini Malawi, imeandaa kikao maalumu cha Usomaji wa Qur’an Tukufu ikiwa ni sehemu ya programu zake za kitamaduni na malezi.



Kikao hicho kinachobeba ujumbe “Qur’an ni Maisha Yetu” kimefanyika Jumanne, Septemba 15, 2026, katika ukumbi wa kuswalia wa Shule ya Al-Hadi.



Usomaji wa Qur’an umefanyika baada ya Swala ya Adhuhuri na Alasiri, ambapo jukumu la kusoma Qur’an limekabidhiwa kwa mwanafunzi wa masomo ya dini, Ibrahim Jawad.



Katika shughuli hiyo, wanafunzi wa Shule ya Al-Hadi pamoja na walimu wamehudhuria na kushiriki katika kikao hicho cha kiroho, ambacho kinalenga kuimarisha uhusiano wa wanafunzi na Qur’an Tukufu na kuendeleza malezi ya kiroho ndani ya mazingira ya shule.



Programu hiyo ni miongoni mwa shughuli za Kitamaduni na Malezi zinazolenga kuwajenga wanafunzi katika maadili ya Kiislamu na kuwafanya Qur’an kuwa sehemu muhimu ya maisha yao ya kila siku.