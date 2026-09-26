Watoto wa Ulimwengu wa Kiislamu Washiriki Kupaka Rangi Michoro ya Ukutani kwa Heshima ya Watoto Mashahidi wa Shule ya Minab +Picha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – hafla ya watoto wa Ulimwengu wa Kiislamu kupaka rangi mchoro wa ukutani kwa kumbukumbu ya mashahidi wa Shule ya Minab imefanyika katika Ukumbi wa Dar al-Rahma, kwa juhudi za Kitengo cha Asia Magharibi cha Idara ya Huduma kwa Wageni Wasio Wairani katika Haram Tukufu ya Imam Ridha (as).

Msimbo wa Habari: 1870295