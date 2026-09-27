Sherehe ya Mahafali ya Wanafunzi wa Palestina katika Kambi ya Nuseirat, Gaza

Sherehe ya mahafali ya wanafunzi wa Chuo cha Sayansi Tumizi katika Kambi ya Nuseirat, Gaza, imefanyika kwa kushirikisha familia za wahitimu na wanachama wa kitivo, huku hafla hiyo ikifanyika katika mazingira magumu kutokana na madhara makubwa yanayoendelea kuikabili sekta ya elimu katika Ukanda wa Gaza.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Sherehe ya mahafali ya wanafunzi wa Chuo cha Sayansi Tumizi imefanyika katika Kambi ya Nuseirat, katikati ya Ukanda wa Gaza, ambapo wanafunzi wa Kipalestina wamehitimu masomo yao.

Hafla hiyo imehudhuriwa na familia za wahitimu pamoja na wanachama wa kitivo cha taaluma, katika tukio lililowapa wanafunzi nafasi ya kusherehekea mafanikio yao ya kielimu pamoja na familia zao.

Mahafali hayo yamefanyika katika kipindi ambacho sekta ya elimu katika Ukanda wa Gaza imekumbwa na madhara makubwa kutokana na hali ya vita na uharibifu wa miundombinu, hali ambayo imeathiri mwenendo wa masomo na taasisi mbalimbali za elimu.

Licha ya mazingira hayo magumu, wanafunzi hao wameendelea na safari yao ya kielimu na kufikia hatua ya kuhitimu, huku sherehe hiyo ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha mafanikio yao ya kitaaluma.

Picha za hafla hiyo zinaonyesha wahitimu wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya mahafali na kushiriki katika sherehe pamoja na familia zao na walimu wao katika Kambi ya Nuseirat.