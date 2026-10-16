Sala ya Ijumaa katika Kituo cha Kiislamu cha Al-Hadi nchini Malawi, Huku Waumini Wakihimizwa Kuishi Maisha Mema kwa maelekezo ya Uislamu +Picha

Sala ya Ijumaa imefanyika tarehe 16 Oktoba 2026 katika Kituo cha Kiislamu cha Al-Hadi nchini Malawi, chini ya Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w). Katika hotuba yake, Sheikh Idris Milanzi ameeleza kuwa imani kwa Mwenyezi Mungu, kuheshimu haki za wengine na kutafuta riziki ya halali ni miongoni mwa misingi muhimu ya kufikia maisha mema na yenye baraka, kama inavyofundishwa na Qur'ani Tukufu na Ahlul-Bayt (a.s).

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Swala ya Ijumaa imefanyika siku ya Ijumaa, tarehe 16 Oktoba 2026, katika ukumbi wa swala wa Chuo cha Kiislamu cha Al-Hadi, kinachosimamiwa na Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Malawi, kwa kuhudhuriwa na wanafunzi wa elimu ya dini, walimu pamoja na baadhi ya waumini wa Kiislamu wa madhehebu ya Shia kutoka maeneo ya jirani.

Katika hotuba yake iliyobeba mada ya "Maisha Mema kwa Mtazamo wa Uislamu", Sheikh Idris Milanzi amefafanua misingi muhimu inayomwezesha mwanadamu kufikia maisha bora, yenye utulivu wa kiroho, maadili mema na baraka za Mwenyezi Mungu.

Akizungumzia dhana ya maisha mema katika Uislamu, Sheikh Milanzi amenukuu kauli ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani Tukufu, Surat An-Nahl, aya ya 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

"Mwenye kutenda mema, mwanamume au mwanamke, naye akiwa ni Muumini, basi hakika tutamhuisha kwa maisha mema."

Ameeleza kuwa aya hiyo inabainisha wazi kwamba imani ya kweli kwa Mwenyezi Mungu, inayoambatana na matendo mema, ndiyo msingi wa maisha yenye furaha ya kweli, utulivu wa moyo na mafanikio duniani na Akhera.

Aidha, Sheikh Milanzi amebainisha mambo matatu muhimu yanayochangia kupatikana kwa maisha mema, ambayo ni:

Kuwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu: Imani ya kweli humjengea mwanadamu msingi wa ucha Mungu, subira, matumaini na utulivu wa moyo katika maisha yake. Kuheshimu na kulinda haki za wengine: Mwanadamu anatakiwa kuzingatia uadilifu, kutenda wema na kuepuka kuwadhulumu wengine, ili kujenga jamii yenye amani, mshikamano na kuheshimiana. Kutafuta riziki ya halali: Uislamu unawahimiza waumini kujipatia kipato kupitia njia halali, kwa uaminifu na uadilifu, huku wakijiepusha na mali inayopatikana kwa dhuluma, udanganyifu na njia zilizoharamishwa.

Katika kuimarisha ujumbe wake, Sheikh Milanzi amenukuu hadithi kutoka kwa Amirul-Muuminina, Imam Ali bin Abi Talib (a.s.), inayosema:

«كُونُوا فِي النَّاسِ كَالنَّحْلَةِ فِي الطَّيْرِ»

"Kuweni miongoni mwa watu kama nyuki alivyo miongoni mwa ndege."

Akifafanua ujumbe wa hadithi hiyo, amesisitiza kuwa Muumini wa kweli anapaswa kuwa chanzo cha kheri, manufaa na baraka kwa wengine, kama ambavyo nyuki huzalisha asali yenye manufaa kwa wanadamu.

Ameongeza kuwa mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.) yanawahimiza Waislamu kuwa watu wenye tabia njema, kusaidia wenye uhitaji, kuheshimu haki za wenzao na kushiriki kikamilifu katika kujenga jamii yenye maadili bora.

Swala hiyo ya Ijumaa imefanyika katika mazingira ya kiroho na kidini, ikiwa ni sehemu ya shughuli za kitamaduni, kielimu na kimalezi zinazoendeshwa na Kituo cha Kiislamu cha Al-Hadi, chini ya Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Malawi.