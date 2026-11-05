Sheikh Yussuf Kidago Ashiriki katika Matukio ya Zafa Maulid Hedaru, Mkoani Kilimanjaro +Picha

Matukio ya Zafa Maulid yaliyofanyika Hedaru, mkoani Kilimanjaro, yamekuwa sehemu ya kuadhimisha na kuenzi kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w.), huku Sheikh Yussuf Kidago akishiriki katika shughuli hizo.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– matukio ya Zafa Maulid yamefanyika katika eneo la Hedaru, mkoani Kilimanjaro, Tanzania, ambapo Sheikh Yussuf Kidago ameshiriki katika shughuli mbalimbali za maadhimisho hayo.

Maadhimisho hayo yalilenga kuenzi kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na kuimarisha upendo kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu pamoja na mafundisho yake.