Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (as) -ABNA- uchaguzi wa bunge wa Iraq 2025 ulikuwa hatua muhimu katika mchakato wa kisiasa wa miongo miwili iliyopita. Ukiwa na ushiriki mkubwa zaidi kuliko uchaguzi uliopita, zaidi ya asilimia 56 ya wapiga kura waliokubalika walihudhuria, wakitumia nafasi yao muhimu kama Wananchi katika kuamua mustakabali wa taifa. Ushiriki huu unaashiria ongezeko la zaidi ya asilimia 14 ukilinganisha na uchaguzi wa 2021, na kurudisha imani ya wananchi katika mchakato wa kidemokrasia na taasisi rasmi za taifa.

Uchaguzi huu ulifanyika wakati Iraq ikiendelea kukabili changamoto za kiusalama, kiuchumi, na shinikizo la kikanda na kimataifa. Ushiriki wa wananchi si tu unaimarisha halali ya bunge na serikali ijayo, bali pia unaashiria uthabiti wa kisiasa wa ndani, mshikamano wa maamuzi ya kitaifa, na kuimarisha nafasi ya serikali kuu katika uhusiano wa kikanda na kimataifa.

Kusindikana kwa Wito wa Kususia Uchaguzi

Moja ya matukio ya kuvutia katika uchaguzi huu ni wito wa kususia uchaguzi ulioitwa na kundi la Sadr na kiongozi wake Muqtada al-Sadr. Kundi hili liliwahimiza wafuasi wake kutojihusisha na uchaguzi, lakini takwimu zinaonyesha wito huo ulishindikana. Ushiriki wa zaidi ya asilimia 55 ya wananchi ikilinganishwa na asilimia 41 ya uchaguzi wa 2021, unaonyesha wananchi waliamua njia ya kisheria na kidemokrasia kuamua wawakilishi wao. Wachunguzi wa kisiasa wanaona kushindikana kwa wito huu kama ishara ya kurudi kwa wananchi katika mchakato wa maamuzi ya kisiasa na kuimarisha misingi ya demokrasia nchini Iraq.

Uongozi wa Vikundi vya Waishe na Mabadiliko ya Mizani ya Kisiasa

Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa muungano wa “Idarat ad-Dawla” ulioongozwa na Mohammed Shia’ al-Sudani umeongoza kwa kupata kura nyingi zaidi. Kisha muungano wa “Dawlat al-Qanun” ulioongozwa na Nouri al-Maliki uliopata viti 32, muungano wa “Al-Sadiqun” wa Sheikh Qais Khazali ukiwa na viti 11, na Shirika la Badr la Hadi al-Amiri likifuata.

Matokeo haya yanaonyesha kuimarika kwa nafasi ya vikundi vya Waishe vinavyounga mkono serikali kuu, na kuonyesha kuwa nguvu hizi zitakuwa na nafasi kubwa katika bunge lijalo, zikibadilisha mizani ya kisiasa ya ndani. Hii pia inarahisisha maamuzi ya pamoja na kuimarisha nguvu ya serikali katika siasa za ndani na kikanda.

Kuimarisha Dhana ya Serikali Imara na Iliyounda Umoja

Ushindi wa vikundi vinavyoungana na serikali ya Sudani unaonyesha kuimarika kwa dhana ya “serikali imara na yenye mshikamano” nchini Iraq. Mchakato huu unarahisisha maamuzi ya kitaifa kufanywa kwa mshikamano zaidi na kuongeza uwezo wa serikali kutathmini upya uchumi, kuboresha huduma za umma, na kusimamia uhusiano wa kikanda. Kuimarika kwa dhana hii, hasa katika kuendeleza uthabiti wa ndani na utawala wa taifa, kuna umuhimu mkubwa.

Matokeo ya Kiuusalama na Nafasi ya Vikundi vya Ndani

Ushiriki mkubwa na ushindi wa vikundi vinavyokaribiana na serikali unaimarisha mfumo wa usalama wa ndani. Vikundi vya hiari vya wananchi na mashirika ya ndani, vyenye jukumu muhimu katika usalama wa Iraq, sasa vina muhimu wa kisiasa zaidi. Serikali ijayo inapaswa kuunda mifumo ya kisheria na ushirikiano kati ya vikundi rasmi na vya ndani, kuhakikisha uhakika wa silaha kwa serikali na kuimarisha jukumu la vikundi hivi katika kukabiliana na tishio la kigaidi na kudumisha uthabiti wa ndani.

Mtazamo wa Kisiasa na Kikanda: Kuimarisha Mhimili Baghdad – Tehran na Kupunguza Ushawishi wa Marekani

Matokeo yanaonyesha vikundi vinavyounga mkono serikali vinaweza kuwa na athari katika usawa wa kikanda. Kama wachambuzi wa kisiasa walivyosema awali, ushindi huu utaimarisha mhimili Baghdad – Tehran na kuongeza nafasi ya Iraq katika siasa za kikanda, huku ushiriki wa moja kwa moja wa nchi za kigeni kama Marekani ukipungua. Serikali ijayo kwa kuzingatia halali ya wananchi na mshikamano wa ndani, inaweza kuendesha siasa za kigeni zilizo na usawa: kupunguza migongano ya moja kwa moja na Magharibi katika uchumi huku ikihifadhi uhuru wa kimkakati wa Iraq na kusimamia uhusiano na majirani na wachezaji wa kikanda.

Mtazamo wa Iraq Baada ya Uchaguzi wa 2025

Uchaguzi wa bunge wa 2025 umethibitisha misingi ya demokrasia, na kufafanua mchakato wa maamuzi ya kitaifa na mizani ya kisiasa ya ndani. Kwa kuimarisha vikundi vya Waishe vinavyoungana na serikali, Iraq sasa ipo katika nafasi nzuri ya kuendeleza programu za uchumi na usalama ikitumia halali ya wananchi.

Serikali ijayo, kwa usimamizi wa busara wa vikundi vya ndani na mashirika rasmi, ina fursa ya kudhibiti vitisho vya ndani na kikanda na kuongoza anga la kisiasa kuelekea uthabiti na mshikamano.

Kutokana na mtazamo wa kikanda, matokeo haya yanaashiria kubadilika kwa mizani ya uhusiano wa kikanda, kuruhusu Iraq kuhifadhi uhuru wa kimkakati dhidi ya shinikizo la kigeni na kuendesha siasa za kigeni zilizo na usawa, ikithibitisha nafasi yake katika mabadiliko ya kikanda.

Kwa jumla, uchaguzi wa 2025 wa Iraq, ukiambatana na ushiriki mkubwa na kushindikana kwa wito wa kususia, ni kitendo cha muhimu katika historia ya kisiasa ya taifa. Tukio hili linaimarisha vikundi vya Waishe, kuimarisha serikali kuu, na kuunda upya mizani ya nguvu ya ndani, huku likiwa na fursa ya kufanikisha marekebisho ya uchumi, usalama na siasa za kigeni kwa uhuru na usawa. Iraq sasa iko tayari kuendelea kwenye njia ya maendeleo na uthabiti na kuimarisha nafasi yake ndani ya taifa na kikanda.