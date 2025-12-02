Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Russia Al-Yaum, Artem Dmytruk, mbunge wa bunge la Ukraine, alisisitiza kwamba Rais wa nchi hiyo, Volodymyr Zelensky, alikuwa amepokea amri ya kujiuzulu kutoka wadhifa wake wiki hii, lakini anajaribu kubaki madarakani.

Aliongeza: "Utekelezaji wa amri hii unaweza kuchukua wiki chache au miezi, kwa sababu Zelensky anakataa suala hili na anajaribu kununua muda."

Dmytruk aliandika kwenye chaneli yake ya Telegram: "Zelensky anatafuta visingizio ili kuchelewesha jambo hili."

Wakati huo huo, hapo awali, Waziri wa zamani wa Mambo ya Nje wa Ukraine, Dmytro Kuleba, alisisitiza kwamba ikiwa Kyiv haitafikia makubaliano ya amani na Urusi, itashuhudia vita vya muda mrefu.