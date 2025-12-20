Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Sputnik, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza kuwa kwa mujibu wa agizo la serikali, mikataba ya kimataifa iliyoandaliwa na nchi kadhaa za Ulaya inabatilishwa.

Kulingana na uamuzi huo, maelewano ya kijeshi na Uingereza, makubaliano ya ushirikiano wa pande mbili na Poland, na mikataba mingine mingi iliyoandaliwa katika miaka ya 1990 haitakuwa na nguvu tena.

Baada ya kusambaratika kwa Umoja wa Kisovieti, Urusi katika miaka ya 1990 ilitia saini mikataba mingi na nchi za Ulaya kwa lengo la kujenga uaminifu na ushirikiano wa kijeshi. Hata hivyo, kuongezeka kwa mvutano kati ya Moscow na nchi za Magharibi, hasa baada ya kuanza kwa vita vya Ukraine, kumesababisha Urusi kupitia upya makubaliano haya.