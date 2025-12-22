Nchini India | Tanzania Yang’ara Katika Mashindano ya Zurkhaneh, Ikiwashinda India na Belarus +Video

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- India, 22 Desemba 2025 - Leo, Jumatatu, nchi mbalimbali za Kiafrika na Asia ziliendelea kushindana katika fainali za mashindano ya mchezo wa Zurkhaneh, ambapo Tanzania imeonyesha kiwango kizuri kwa kushika nafasi ya tano baada ya kushinda dhidi ya Belarus na India.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilibeba taji la ubingwa, ikifuatiwa na Iraq katika nafasi ya pili, Azerbaijan katika nafasi ya tatu, Uganda katika nafasi ya nne, na Tanzania katika nafasi ya tano.

Ni muhimu kuzingatia kuwa hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania kushiriki katika mashindano haya, na kufanikisha nafasi ya tano ni hatua muhimu sana kwa taifa hili katika mchezo huu wenye mashabiki wengi Barani Asia, na sasa unazidi kupata umaarufu pia Afrika.



Mashindano haya ya kimataifa yamefanyika nchini India, huku vikundi vya michezo kutoka Iran, Iraq, Azerbaijan, Uganda, Tanzania, Belarus na India vikishiriki kikamilifu. Zurkhaneh ni mchezo wa jadi unaojulikana kwa kuunganisha mazoezi ya nguvu za mwili, ufasaha wa mikono, na mbinu za kihistoria zinazotokana na tamaduni za Kiarabu na Kihistoria ya Persia.

Tanzania ilionyesha uimara na mbinu za kipekee, ambapo wachezaji wake walitumia mchanganyiko wa nguvu, umakini, na mbinu zilizofundishwa kikamilifu. Ushindi huu ni mafanikio makubwa, kwani uliweka Tanzania katika ramani ya michezo ya jadi ya kimataifa, ikionyesha kwamba nchi za Afrika zina uwezo wa kushindana na mataifa yenye uzoefu mkubwa katika mchezo huu.



Mratibu wa timu ya Tanzania alisema:

“Tumefurahia matokeo haya. Wachezaji wetu walionyesha bidii, mafunzo makini, na umoja wa kipekee, jambo lililosaidia kuleta ushindi huu dhidi ya timu zenye uzoefu mkubwa kama India na Belarusi.”

Shindano hili pia limehudhuriwa na mashabiki wengi wa michezo ya jadi, huku Iran na Iraq zikiendelea kushika nafasi za juu, zikionesha nguvu zao katika mbinu za asili za Zurkhaneh. Hata hivyo, Tanzania imeweza kuonyesha ushindani mkali na kuimarisha nafasi yake katika michezo ya jadi ya kimataifa.



Kwa mujibu wa wachambuzi wa michezo, ushindi huu wa Tanzania ni sifa ya kuongezeka kwa maarifa na mazoezi ya michezo ya jadi nchini, na unaweza kuhamasisha vijana zaidi kushiriki katika michezo ya jadi na kuendeleza utamaduni wa michezo ya kimataifa kutoka Tanzania.

