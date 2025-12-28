Kufichuliwa kwa mpango wa utawala wa Kizayuni kwa Somaliland

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, chaneli ya 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni imeripoti kuwa lengo la utawala huo kuitambua Somaliland na kujitenga kwake na nchi ya Somalia ni kuwahamisha kwa nguvu wakazi wa Ukanda wa Gaza kwenda eneo hilo.

Hatua hiyo ya Tel Aviv imekabiliwa na wimbi kubwa la upinzani wa kikanda na kimataifa.

Gideon Sa'ar, Waziri wa Mambo ya Nje wa utawala wa Kizayuni, alitangaza siku ya Ijumaa kuwa utawala huo na Somaliland wametia saini makubaliano ya kuanzisha uhusiano kamili wa kidiplomasia, ambao unajumuisha kuteuliwa kwa mabalozi na kufunguliwa kwa balozi.

Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, katika mazungumzo ya video na Abdirahman Mohamed Abdullahi, kiongozi wa wanaotaka kujitenga wa Somaliland, alimwalika kutembelea ardhi zinazokaliwa kwa mabavu.

Wanaotaka kujitenga wa Somaliland walitangaza uhuru wao kutoka Somalia mwaka 1991, lakini hadi sasa hakuna nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa iliyowatambua. Wanaotaka kujitenga wa Somaliland wanashikilia sehemu ya kaskazini ya Somalia.