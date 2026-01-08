Malawi | Baraza la Kumbukumbu ya Kufariki kwa Hadhrat Ibrahim (a.s), Mwana wa Mtume Muhammad (s.a.w.w) +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mnasaba wa kumbukumbu ya kufariki kwa Hadhrat Ibrahim (a.s), mwana wa Mtume Mtukufu wa Uislamu Muhammad Mustafa صلى الله عليه وآله, siku ya Alhamisi tarehe (08/01/2026), baraza la kumbukumbu lilifanyika katika msikiti (ukumbi wa swala) wa Shule ya Al-Hadi, kwa ushiriki wa wanafunzi wa elimu ya dini (talaba) na walimu waheshimiwa.

Baraza hilo lilifanyika baada ya Swala za Adhuhuri na Alasiri, na lilihutubiwa na Sheikh Abdulrahman Kachera. Katika hotuba yake, mhadhiri alielezea kwa kina vipengele vya kihistoria, kiitikadi na kimaadili vinavyohusiana na tukio hili lenye huzuni, na kuwasilisha mafunzo muhimu kwa wahudhuriaji.

Katika sehemu ya hotuba yake, Sheikh Abdulrahman Kachera alinukuu Aya ya Mawadda, akisisitiza ulazima wa kuwapenda na kuwaheshimu Ahlul-Bayt wa Mtume (s.a.w.w), na akaeleza kuwa jambo hilo ni miongoni mwa wajibu wa kidini:



قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ



Akiendelea, alisema kuwa kwa mujibu wa wanahistoria, Mtume Mtukufu (s.a.w.w) alikuwa na watoto saba, na mmoja wao alikuwa Hadhrat Ibrahim (a.s). Watoto wote wa Mtume (s.a.w.w), isipokuwa Ibrahim (a.s), walizaliwa na Hadhrat Khadija al-Kubra (s.a). Hadhrat Ibrahim (a.s) alikuwa mwana wa Hadhrat Mariya al-Qibtiyya, ambaye alitolewa kama zawadi kwa Mtume (s.a.w.w) na mtawala wa Misri, na Mtume (s.a.w.w) baada ya kumpokea, alimuoa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu.

Mhadhiri huyo alikanusha vikali mashaka na tuhuma zinazotolewa kuhusu ndoa za Mtume (s.a.w.w), akisisitiza kuwa Mtume hakuwahi kuwa mtu wa tamaa au matamanio, bali ndoa zake zilikuwa na hikma na sababu za kijamii, kisiasa na kidini. Alibainisha kuwa wakati wa kufariki kwake, Mtume (s.a.w) alikuwa na wake tisa pekee.

Ilielezwa pia kuwa Hadhrat Ibrahim (a.s) alifariki dunia katika mwaka wake wa kwanza wa maisha, na miongoni mwa watoto wa kiume wa Mtume (s.a.w.w) walikuwa Qasim, Abdullah na Ibrahim, ambao wote walifariki wakiwa bado watoto wadogo. Ni binti wanne wa Mtume (s.a.w.w) pekee waliofikia utu uzima, wakaishi na hata kuolewa.

Sheikh Abdulrahman Kachera alisisitiza mapenzi makubwa ya Mtume (s.a.w.w) kwa watoto wake, akisema kuwa Mtume aliwapenda sana watoto wake wote, na kufariki kwa Hadhrat Ibrahim (a.s) kulikuwa ni huzuni kubwa kwake. Aliongeza kuwa Hadhrat Ibrahim (a.s) alifariki siku ya Jumatatu, na katika siku hiyo hiyo kulitokea tukio la khusufu (kupatwa kwa mwezi) kwa muda wa saa kadhaa. Baadhi ya watu walihusisha kimakosa tukio hilo na kifo cha mwana wa Mtume, lakini Mtume (s.a.w.w) mwenyewe alikanusha imani hiyo potofu, na akasisitiza msingi wa tauhidi na matumizi ya akili, akiondoa imani za kishirikina.

Baraza hili lilifanyika katika hali ya kiroho na huzuni, kwa ushiriki mkubwa wa talaba na walimu, ambapo wahudhuriaji walikumbuka msiba huo kwa unyenyekevu, wakatafakari juu ya maisha na mwenendo wa Mtume wa Rehema (s.a.w.w), na wakasisitiza umuhimu wa kufuata maadili na mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s) katika maisha ya kila siku.