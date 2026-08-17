Mashauriano ya Simu ya Mawakili wa Mambo ya Nje wa Pakistani na Uturuki Kuhusu Hali ya Eneo

Kwa mujibu wa ripoti ya ABNA kwa kunukuu tovuti ya habari ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistani, Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Pakistani na Uturuki katika mazungumzo ya simu walikubaliana kwamba mazungumzo na diplomasia bado ndiyo njia bora ya kukabiliana na changamoto za kikanda na kuimarisha amani na utulivu.

Muhammad Ishaq Dar, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Pakistani, alifanya mazungumzo ya simu na Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki.

Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistani, katika mazungumzo hayo ya simu, mawaziri wawili wa mambo ya nje walishauriana kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hilo na walisisitiza kujitolea kwao kuimarisha zaidi ushirikiano katika maeneo yenye maslahi na manufaa ya pamoja.

Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Pakistani na Uturuki pia walikubaliana kwamba mazungumzo na diplomasia bado ndiyo njia bora ya kukabiliana na changamoto za kikanda na kuimarisha amani na utulivu.