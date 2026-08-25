Jenerali wa Lebanon: Iran Haitawahi Kuacha Kuunga Mkono Hezbollah

Kwa mujibu wa shirika la habari "Abna" kwa kunukuu "Arabi 21", Brigedia Jenerali mstaafu wa Lebanon "Yareb Sakhr", mtaalamu wa Lebanon wa masuala ya kijeshi na kimkakati, alisisitiza kwamba Tehran bado ina kadi za ushindi katika ngazi ya kikanda, ambazo muhimu zaidi ni washirika wake.

Sakhr, anayejulikana kwa misimamo yake dhidi ya Iran na dhidi ya Hezbollah, alisema kwamba mtazamo wa Amerika kuelekea Iran kutokana na chaguzi nyingi zinazojadiliwa, ikiwa ni pamoja na shinikizo la kijeshi, mazungumzo, kuimarisha vikwazo na kuzingira, bado hauko wazi.

Alisema kwamba kuzingira hakuna uwezekano mkubwa wa kusababisha mabadiliko ya utawala, kwa sababu Tehran bado inafaidika na upana wa mipaka yake ya nchi kavu na uhusiano wake na baadhi ya nchi jirani.

Kuhusu mustakabali wa uhusiano kati ya Iran na Hezbollah, Sakhr alisema kwamba uzoefu wa zamani umeonyesha kwamba Tehran inaweza kuwa tayari kutoa makubaliano katika baadhi ya kesi, lakini haiwaachi washirika wake katika eneo hili kwa urahisi.

Alieleza kwamba vuguvugu la Ansarullah nchini Yemen, Hashed al-Shaabi nchini Iraq na Hezbollah nchini Lebanon ni mistari ya mbele ya ulinzi wa Iran kwa ajili ya kupata maslahi yake ya kikanda. Aliongeza kwamba Hezbollah ina nafasi maalum katika mhimili wa upinzani, kwa kuwa ina umuhimu muhimu katika upatikanaji wa mashariki mwa Mediterania.

Mtaalamu huyu wa Lebanon, bila kurejelea kutochukua hatua na ukimya mbaya wa serikali ya Lebanon kuhusu hali ya kusini mwa nchi hiyo, alisema kwamba utawala wa Kizayuni hivi karibuni umepanuwa sana utawala wake ndani ya ardhi ya Lebanon.