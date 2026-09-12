  1. Kurasa kuu
  2. special-issue
  3. Asia

Kuendelea kwa mashambulizi ya mizinga ya Tel Aviv na uharibifu wa miundombinu kusini mwa Lebanon

12 Septemba 2026 - 20:20
Msimbo wa Habari: 1864755
Source: ABNA
Kuendelea kwa mashambulizi ya mizinga ya Tel Aviv na uharibifu wa miundombinu kusini mwa Lebanon

Vyanzo vya Lebanon viliripoti kuhusu mashambulizi ya mizinga ya jeshi la utawala wa Kizayuni kusini mwa Lebanon.

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, mwandishi wa Al-Manar aliripoti kuhusu shambulizi la mizinga la jeshi la utawala wa Kizayuni katika eneo la Ali al-Tahir na pia kijiji cha Beit Yahun kusini mwa Lebanon.

Pia jeshi la utawala wa Kizayuni lilipiga kwa mizinga eneo kati ya Haddatha na Haris.

Kwa upande mwingine, jeshi la utawala wa Kizayuni leo Jumamosi pia lilifanya operesheni kadhaa za milipuko katika kijiji cha Al-Mansuri kilichoko kusini mwa Lebanon na kuharibu miundombinu iliyokuwa katika eneo hili.

Pia wanajeshi wa utawala wa Kizayuni walifanya mlipuko kama huo katika kijiji cha Ainatha huko Bint Jbeil.

Katika eneo la Al-Taybe huko Marjayoun kusini mwa Lebanon pia wanajeshi wa uvamizi walifanya mlipuko mkubwa na kufanya uharibifu.

Maoni yako

You are replying to: .
captcha