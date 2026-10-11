CNN: jitihada za Trump kupata Tuzo ya Nobel ni za kuchekesha

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, mtandao wa CNN katika ripoti ulisisitiza kwamba msisitizo wa Trump wa kupata Tuzo ya Amani ya Nobel wakati huo huo na sera zake za kijeshi na kivita na misimamo yake yenye utata umekuwa wa kuchekesha na wa kejeli.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Trump alikuwa amesema siku ya Ijumaa kwamba kutompa Tuzo ya Nobel ni kama doa la aibu kwenye paji la uso la Norway. Yeye kwa kutumia madai yake kuhusu kumaliza vita kadhaa anadai kupata Tuzo ya Nobel wakati madai haya si sahihi na Trump amekosea mara kwa mara kutaja majina ya nchi ambazo anadai kumaliza vita ndani yao. Uchunguzi wa Washington Post pia unaonyesha kwamba ni asilimia 22 tu ya Wamarekani wanaomwona anastahili tuzo hii.

Mashambulizi ya kijeshi ya Amerika na vitisho vya kukalia Greenland vimedhoofisha msimamo wa Trump. Mashambulizi dhidi ya Iran yalitoa pigo lingine kwa matumaini na matarajio ya Trump ya kupata Tuzo ya Amani ya Nobel.