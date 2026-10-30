Mwitikio wa Hezbollah kwa hati ya mashtaka ya kesi ya shehena ya vilipuzi nchini Lebanon

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al Jazeera, «Hussein Al-Haj Hassan» mwakilishi wa Hezbollah katika bunge la Lebanon alikosoa hati ya mashtaka iliyotolewa katika kesi ya shehena ya vilipuzi iliyokamatwa nchini humo na kuiona kuwa isiyo ya haki na iliyoathiriwa na shinikizo la kisiasa.

Al-Haj Hassan alisisitiza kwamba hati ya mashtaka iliyotolewa inapingana na sheria na Azimio la Kimataifa la Haki za Binadamu ambalo linahakikisha haki ya upinzani dhidi ya uvamizi.

Aliongeza: Masharti ya hati hii ya mashtaka yako chini ya ushawishi wa maagizo ya kisiasa yanayojulikana na kwa hiyo haiwezi kuonwa kama hatua ya haki inayotegemea kanuni za kisheria.

Matamshi haya yalitolewa baada ya mamlaka ya mahakama ya Lebanon katika kesi ya kugundua shehena kubwa ya vilipuzi kutoa hati za mashtaka dhidi ya watu 13.

Kwa mujibu wa ripoti ya Associated Press, shehena hii ilikuwa na takriban kilo 780 za vilipuzi ambavyo viligunduliwa na kukamatwa ndani ya lori katika kituo cha ukaguzi cha barabara ya Beirut kwenda Bonde la Bekaa. Watu wawili wamekamatwa katika kesi hii na watu wengine 11, ikiwa ni pamoja na watano wenye majina ya uongo, wanafuatiliwa kwa kukosa.

Mashtaka yaliyowasilishwa katika kesi hii ni pamoja na kutishia usalama wa ndani wa nchi, kuhifadhi silaha na vilipuzi na kuunda vyama haramu kwa lengo la kudhoofisha mamlaka ya serikali ya Lebanon.

Hezbollah ilithibitisha umiliki wa shehena ya vilipuzi na ilitangaza kwamba vifaa hivi vilikusudiwa kukabiliana na wanajeshi wavamizi. Harakati hii pia ilidai kurudishwa kwa shehena na kuachiliwa kwa watu waliokamatwa.

Kesi ya shehena ya vilipuzi imewasilishwa nchini Lebanon katika hali ambayo serikali ya nchi hii inayoelekea Magharibi inafuata upokonyaji silaha wa upinzani kwa amri ya Amerika na utawala wa Kizayuni.