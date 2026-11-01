Bloomberg uchumi wa Saudi uko katika hali mbaya zaidi ya miaka ya hivi karibuni

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa Al-Masira shirika la habari la Marekani Bloomberg lilitangaza kwamba uchumi wa Saudi Arabia katika robo ya tatu ya mwaka 2026 kwa ukuaji hasi wa asilimia 3 8 ulipungua kwa robo ya pili mfululizo tukio ambalo linatokea kwa mara ya kwanza tangu 2023

Kulingana na ripoti ya Bloomberg uchumi wa Saudi uko karibu kurekodi moja ya utendaji mbaya zaidi wa kiuchumi katika miaka ya hivi karibuni

Bloomberg hapo awali pia katika ripoti ikirejelea athari nzito za matukio na operesheni za Wameni kwa Saudi Arabia ilitangaza kwamba matukio haya yameathiri sana uchumi wa Riyadh na kuharibu moja ya mvuto muhimu zaidi wa nchi hii kwa kuvutia uwekezaji wa kigeni yaani utulivu na usalama

Wataalamu wa uchumi na maafisa wa zamani wa Shirika la Fedha la Kimataifa walisisitiza kwamba kuendelea kwa hali hii kunatishia sana sekta za utalii usafiri na uwekezaji wa kigeni na kuziweka programu za Riyadh za mseto wa uchumi mbele ya vikwazo vikubwa

Bloomberg pia ilifichua kwamba hata ongezeko la mapato ya mafuta ya Saudi Arabia halitatosha kufidia uharibifu mkubwa wa vita hii kwa sekta zisizo za mafuta hivi kwamba fahirisi ya hisa ya soko la hisa la Saudi kufuatia kuendelea kwa uharibifu katika miezi miwili iliyopita imekaribia ukingo wa kiwango chake cha chini kabisa tangu mwaka 2021