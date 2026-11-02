Muendelezo wa shinikizo la Netanyahu kwa Trump kuanzisha tena vita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya kitengo cha kimataifa cha shirika la habari la ABNA, kituo cha 12 cha televisheni cha utawala wa Kizayuni, ikinukuu vyanzo vya Marekani na Israel, kiliripoti kuhusu simu ya Donald Trump na Benjamin Netanyahu kuhusu jinsi ya kukabiliana na Iran siku ya Jumamosi iliyopita.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Trump siku ya Jumamosi katika mazungumzo ya moja kwa moja na makali na Netanyahu, alijadili suala la mazungumzo na Iran.

Vyanzo hivi pia vilitangaza kwamba waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni anajaribu kumshinikiza Trump kuanzisha tena vita dhidi ya Iran baada ya uchaguzi wa Marekani.