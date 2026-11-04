Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukua Al-Nashra, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Syria, ikiendelea na juhudi za kuchochea fitina dhidi ya Hezbollah ya Lebanon, ilidai kuwa idara ya upelelezi wa jumla wa nchi hii kwa kushirikiana na vikosi vya usalama wa ndani ilizuia mpango wa kigaidi uliokuwa ukilenga kiwanda cha kusafisha mafuta cha Homs.

Utawala wa kigaidi wa Jolani umedai kuwa kiini kinachohusiana na Hezbollah kilikuwa nyuma ya mpango huu.

Katika taarifa ya wizara hii imeelezwa kuwa operesheni ya usalama ilisababisha kukamatwa kwa wanachama wa kiini kilichohusika katika mpango huu na kugunduliwa kwa vilipuzi vilivyokuwa mikononi mwao, ambavyo vilikuwa vimeandaliwa kwa ajili ya kutumika katika shambulizi la kiwanda cha kusafisha mafuta.

Utawala wa Jolani tangu muda fulani umeingia vitani kwa ajili ya kuchochea fitina dhidi ya Hezbollah ya Lebanon na kuunda mgogoro katika mahusiano ya Syria na Lebanon.

Idara ya vyombo vya habari ya Hezbollah ya Lebanon ilikanusha kabisa mashtaka yaliyotolewa katika taarifa ya vikosi vya usalama wa ndani vya Jolani kuhusu uhusiano wa "kiini kinachodaiwa" na chama hiki.

Hezbollah ilisisitiza kuwa haina uwepo wowote au uhusiano wowote katika ardhi ya Syria na haina uhusiano wowote na shughuli zinazovuruga usalama na utulivu wa Syria.

Hezbollah ilisisitiza: Mwelekeo mkuu wa Hezbollah ni kukabiliana na adui wa Israel anayeendelea na uvamizi wake dhidi ya Lebanon na Syria na uvamizi wa sehemu za ardhi za nchi hizi mbili. Kukabiliana na adui huyu na mipango yake ya upanuzi kunapaswa kuwa kipaumbele kikuu, na juhudi na misimamo inapaswa kuunganishwa katika njia hii badala ya kuambatana na mashtaka ambayo hayana matokeo mengine isipokuwa kuhudumia maslahi ya Israel.

Hapo awali pia, shirika la usalama la utawala wa Jolani lilikuwa limeshtaki Hezbollah ya Lebanon kuhusu shambulizi la kiwanda cha kusafisha mafuta cha Homs katika nchi hii. Shirika hili lilidai kuwa kiini kinachohusiana na Hezbollah ya Lebanon kilikuwa na jukumu katika mpango huu.