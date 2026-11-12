Sheikh Naim Qassem: Uvamizi wa Israeli dhidi ya Lebanon ni sehemu ya mradi hatari

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu Al-Manar, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah ya Lebanon, katika hotuba yake kwa mujibu wa Siku ya Shahidi wa Hezbollah alisema: Kwanza nawakaribisha nyote. Leo nitazungumza katika sehemu mbili: sehemu ya kwanza kuhusu mashahidi na sehemu ya pili kuhusu masuala ya kisiasa. Ushahidi ni chanzo cha heshima, fahari, mafanikio na kufikia ngazi za juu zaidi.

Katibu Mkuu wa Hezbollah akiendelea na hotuba yake alisema: Uvamizi wa Israeli dhidi ya Lebanon na kanda ni uvamizi unaoungwa mkono kikamilifu na Amerika na ni sehemu ya mradi mkubwa na hatari. Wengine wanasema kwamba Wapalestina walianza "Gharika ya Al-Aqsa" lakini ni Uingereza iliyoanza, na upande ulioanza ni ule uliouunda huu utawala haramu wa Israeli mwaka 1948. Mradi kimsingi ulikuwa mradi wa mauaji. Waliua na kuwafukuza, wakabadilisha miundombinu na kuwafanya mamilioni ya watu kuwa wakimbizi ili kuunda huu utawala haramu.

Sheikh Naim Qassem akielekeza mwelekeo kwa ukimya wa jumuiya ya kimataifa kuhusu mauaji huko Gaza alisema: Hakuna anayejibu kile kinachotokea Gaza na kifo na majeraha ya watu 250,000 wanaume, wanawake na watoto na uharibifu wa nyumba, na matukio haya yote yanafanyika mbele ya macho ya dunia. Hakuna anayezungumza kuhusu udhalimu wa watu wa Gaza na wote wanaunga mkono Israeli na haki yake ya kujilinda. Wito wa kimataifa na wito wa mataifa na wito wenye athari kuhusu matukio ya Gaza uko wapi? Wengine wanafanya maandamano na mikutano kuunga mkono Gaza na tunawashukuru sana lakini nchi kubwa ziko wapi na shirika liko wapi kuhusu uhalifu huu?

Aliongeza: Wanasema kwamba tatizo liko Lebanon na kuingia kwa upinzani kuunga mkono lakini tatizo liko katika uvamizi. Uvamizi unatafuta upanuzi na kuunga mkono Gaza hakuleti matatizo. Uvamizi ulikuwepo na unajaribu kuupanua; msaada sio sababu ya matukio ya Lebanon. Upinzani ni majibu, kukabiliana na ukombozi.

Katibu Mkuu wa Hezbollah alisema: Leo tunashuhudia uasi wa Amerika na uhalifu wa Israeli na wanatafuta uvamizi dhidi ya Iran. Ni Amerika na Israeli zilizoanza uvamizi mbele ya macho ya dunia na Iran ya Kiislamu ina haki ya kukabiliana. Mbele ya hatari hii kubwa ni lazima tukabiliane na uvamizi na hii inahitaji upinzani wa jeshi, taifa na upinzani na yeyote mwenye uwezo wa kubeba silaha katika kanda. Katika Lebanon ni lazima kuwe na hatua za kitaifa katika mwelekeo wa kuunga mkono uhuru na ulinzi kwa ushirikiano na hatupaswi kumruhusu adui kututawala. Tunakabiliana na uvamizi hatari wa Israeli na hatua zake za upanuzi. Uvamizi kutoka kwa utawala wa uhalifu unaochukiwa na binadamu na dunia.