Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al-Maalomah, Falih al-Khazraji, mwenyekiti wa kikundi cha bunge cha Muntasirun, alisisitiza kwamba Marekani inajaribu kwa mpango na kwa lengo kuleta machafuko na ukosefu wa utulivu nchini Iraq na kote katika kanda.

Aliongeza kwamba makundi ya ndani nchini Iraq yanapaswa kuchukua msimamo wa umoja dhidi ya harakati hizi na kuimarisha umoja kati yao.

Al-Khazraji alieleza kwamba sera za Marekani kuhusu Iraq na kanda zimekuwa wazi kwa kila mtu, na kwa kipaumbele cha kwanza Washington inataka kurefusha migogoro na kuleta machafuko kwa lengo la kuhakikisha kuendelea kwa ushawishi wake. Nchi hii, kwa kutumia mikono yake na shinikizo la kisiasa na kiuchumi, inajaribu kuvuruga hali na kudhoofisha utulivu wa nchi za kanda; nchi ambazo zimepinga maagizo ya kigeni.

Alisema: Kukabiliana na harakati hizi za uharibifu kunahitaji umakini wa kitaifa na umoja wa ndani kati ya watu na makundi ya kisiasa.