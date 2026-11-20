Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu kituo cha Al-Jazeera, Haidar al-Abudi, msemaji wa serikali ya Iraq, alitangaza kwamba waziri mkuu wa nchi hiyo alisisitiza kwamba hakuna silaha iliyo nje ya udhibiti wa serikali.

Akirejelea uwekaji wa vikosi mbadala vya polisi na "Hashed al-Shaabi" katika eneo la Jurf al-Nasr, alisema kwamba mchakato huu umekwenda kwa utulivu na bila matatizo.

Msemaji wa serikali ya Iraq pia alisema kwamba serikali ya nchi hiyo iko katika njia ya kuboreka kwa sababu inashughulikia baadhi ya masuala magumu.

Alisisitiza kwamba mamlaka ya serikali yatatekelezwa katika eneo lote la Iraq na kwamba vikosi vya "Hashed al-Shaabi" pia vinafanya kazi chini ya amri ya kamanda mkuu wa vikosi vya jeshi.

Aliendelea kusema kwamba katiba ya Iraq imepiga marufuku kuunda makundi yenye silaha nje ya mamlaka ya serikali.

Hapo awali, maafisa wakuu wa usalama wa Iraq katika mkutano na waandishi wa habari, wakati wa kutangaza ufunguzi wa kituo kikuu cha udhibiti na amri huko Jurf al-Nasr, walitangaza kuanza kwa uwekaji wa vikosi mbadala vya polisi na "Hashed al-Shaabi" katika eneo hili.