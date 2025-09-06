Tamasha la Siku Mbili Lafanyika Katika Misikiti ya Mashariki mwa Kabul Kwa Mnasaba wa Maulidi ya Rabi'ul-Awwal +Picha

Kwa mujibu wa Sheikh Natiqi, tamasha hili ni ubunifu wa kwanza wa aina yake kwa Waislamu wa Kishia katika mashariki mwa Kabul, na linalenga kufikisha ujumbe wa thamani na nafasi ya msikiti katika jamii ya Kiislamu.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Ghulam-Hussein Natiqi, Mkuu wa Baraza la Misikiti na Husseiniyya za Waislamu wa Kishia katika mashariki mwa Kabul, amesema kuwa kwa mnasaba wa maadhimisho ya kuzaliwa kwa Mtume Mtukufu Muhammad (s.a.w.w) na Imam Ja’far as-Sadiq (a.s), tamasha la siku mbili limeandaliwa katika misikiti ya mashariki mwa Kabul.

Katika mahojiano na mwandishi wa shirika la habari la ABNA, Sheikh Natiqi amesema:

“Misikiti inapaswa kuwa sehemu salama ya jamii na mahali pa kurekebisha hali za watu, sambamba na kuwa kitovu cha kutatua matatizo ya kijamii. Lengo letu ni kuimarisha nafasi ya msikiti katika jamii.”

Tamasha hilo lilifanyika katika siku ya Ijumaa na Jumamosi (tarehe 14 na 15 Shahrivar, sawa na 5 na 6 Septemba 2025), likiwa na malengo ya kuonesha nafasi muhimu ya msikiti, si tu kama mahali pa ibada bali kama kitovu cha shughuli za kijamii na kijamii-kidini.

🔸 Tamasha hilo lilihusisha vibanda saba (7) vya kielimu na kijamii:

Kibanda cha Hijabu Kibanda cha Usimamizi wa Mitandao ya Kijamii na Vyombo vya Habari Kibanda cha Mafunzo ya Hukumu za Kisheria Kibanda cha Ushauri wa Kielimu Kibanda cha Majibu kwa Mashaka ya Dini Kibanda cha Tiba ya Kiislamu.

Kwa mujibu wa Sheikh Natiqi, tamasha hili ni ubunifu wa kwanza wa aina yake kwa Waislamu wa Kishia katika mashariki mwa Kabul, na linalenga kufikisha ujumbe wa thamani na nafasi ya msikiti katika jamii ya Kiislamu.

“Kwa kupitia vibanda hivi, tunalenga kufikisha uelewa wa kina kwa jamii juu ya umuhimu wa msikiti kama kituo cha huduma, elimu, ushauri, na malezi ya kijamii,” alisisitiza Sheikh Natiqi.