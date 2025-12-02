Herzog: Katika Ombi la Msamaha la Netanyahu, Nitazingatia Maslahi ya Israeli

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al Mayadeen, Isaac Herzog, Rais wa utawala wa Kizayuni, akijibu ombi la Waziri Mkuu wa utawala huo, Benjamin Netanyahu, la kumpatia msamaha, alisisitiza kwamba hatua ya Netanyahu imewatia wasiwasi wengi; alidai kwamba katika uamuzi huu atazingatia "maslahi ya Israeli na Waisraeli tu."

Herzog aliongeza katika taarifa iliyotolewa na ofisi yake kwamba "mazungumzo ya vurugu" hayatamzuia kufanya uamuzi wake, na kwamba ombi la msamaha litachunguzwa kwa uangalifu na uwazi.

Gazeti la Kizayuni la "Israel Hayom" lilizungumzia ombi la msamaha la Netanyahu na kuongeza kuwa, kwa nje, Netanyahu anamwomba Herzog ampatie msamaha "kwa maslahi ya umma," lakini kwa vitendo, anapendekeza mpango ambapo marekebisho ya mahakama yatafutwa badala ya msamaha.

Katika ombi hili, Netanyahu aliahidi kwamba msamaha utamwezesha kufanya kazi kwa ajili ya umoja wa Wazayuni na hata kushughulikia masuala mengine kama mfumo wa mahakama na vyombo vya habari.

Gazeti hilo linaamini kwamba Netanyahu, kwa kurejelea kushughulikia masuala ya ziada, kwa kweli anapendekeza kuachana na marekebisho ya mahakama.