Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Financial Times, Benki Kuu ya Ulaya ilikataa kutoa dhamana kwa mkopo wa euro bilioni 140 kwa Ukraine, ambao ulikuwa umethibitishwa kwa kutumia mali za Urusi zilizozuiliwa (frozen assets).

Baada ya kuchunguza pendekezo la Tume ya Ulaya, ECB ilihitimisha kuwa hatua hii inapingana na mamlaka yake ya kisheria.

Benki Kuu ya Ulaya ilisema kwamba mpango wa Tume ya Ulaya kwa vitendo ni sawa na kutoa ufadhili wa moja kwa moja kwa serikali, na Benki Kuu ingekuwa na jukumu la kulipa majukumu ya kifedha ya nchi wanachama; kitendo ambacho kimekatazwa chini ya mikataba ya Umoja wa Ulaya na kinaweza kusababisha mfumuko wa bei wa juu na kupunguza uaminifu wa Benki Kuu ya Ulaya.

Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, ameonya kwamba ikiwa nchi za Umoja wa Ulaya zitatumia mali za Urusi zilizozuiliwa kutoa mikopo kwa Ukraine, jibu la Moscow litakuwa "kali sana na lenye maumivu."

Jarida la Politico Europe pia liliripoti kuhusu upinzani wa Marekani dhidi ya kutoa mikopo kwa Ukraine kutoka kwa mali za Urusi zilizokamatwa.