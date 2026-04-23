Kulingana na habari za Abna, moja ya mawazo muhimu ya karibuni ya vyombo vya habari inahusu "Japan Times" ambayo ilizungumzia hali ya sasa ya Marekani: "Utegemezi wa Marekani kwa wasaidizi wa kati wa kumaliza mgogoro ni ishara ya ukomo wa nguvu ya Washington, na nchi zinaanza kupata njia za kuzunguka."

Guardian pia ilichambua kuwa kuendelezwa kwa makubaliano ya amama si kutoka nafasi ya nguvu, bali ni matokeo ya uwezo mdogo wa Marekani kuendeleza msongo wa mawasiliano na usimamizi wa matokeo yake.

Trita Parsi (makamu wa akili ya Marekani Quincy) alisema: "Trump kwa kuendelezwa kwa makubaliano ya amama amejiondoa kwa vitendo kutoka kwenye vita na amewekwa katika hali ambayo hakuna makubaliano, vita, wala makubaliano yameundwa, lakini lengo lake kuu la kutoka kwenye vita limepatikana."

Pia Mike Quigley (mbunge wa Kongresi) alisema: "Trump amepoteza uwezo wa kufanya wajibu wake na anapaswa kuchunguzwa kiakili; maamuzi yake yanaweza kusababisha hatari na vitendo visivyotabirika."