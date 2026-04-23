  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Mwelekeo mpya wa Waziri wa Ndani wa Pakistan kuhusu mazungumzo ya Iran na Marekani

23 Aprili 2026 - 13:28
News ID: 1805420
Source: ABNA
Mwelekeo mpya wa Waziri wa Ndani wa Pakistan kuhusu mazungumzo ya Iran na Marekani

Waziri wa Ndani wa Pakistan ameingia katika mwelekeo kuhusu mazungumzo ya Iran na Marekani na kusema: Tunasisitiza umuhimu wa kuendeleza mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Washington na Tehran ili kufikia suluhisho la kudumu.

Kulingana na habari za Abna kupitia Al Jazeera, Mohsin Naqvi, Waziri wa Ndani wa Pakistan, ameongea kuhusu mwelekeo wake kuhusu mazungumzo ya Iran na Marekani.

Aliongeza: Tunasisitiza umuhimu wa kuendeleza njia za kidiplomasia kati ya Washington na Tehran ili kufikia suluhisho la kudumu kwa mgogoro huu.

Waziri wa Ndani wa Pakistan amesisitiza: Kuendelezwa kwa makubaliano ya amani na Trump ni hatua muhimu ya kupunguza msongo, na tunatarajia maendeleo kutoka Iran.

Alibainisha: Tunatumai kwamba Washington na Tehran watoe fursa kwa suluhisho la kidiplomasia na la amani.

Your Comment

You are replying to: .
captcha