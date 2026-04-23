Mwelekeo mpya wa Waziri wa Ndani wa Pakistan kuhusu mazungumzo ya Iran na Marekani

Kulingana na habari za Abna kupitia Al Jazeera, Mohsin Naqvi, Waziri wa Ndani wa Pakistan, ameongea kuhusu mwelekeo wake kuhusu mazungumzo ya Iran na Marekani.

Aliongeza: Tunasisitiza umuhimu wa kuendeleza njia za kidiplomasia kati ya Washington na Tehran ili kufikia suluhisho la kudumu kwa mgogoro huu.

Waziri wa Ndani wa Pakistan amesisitiza: Kuendelezwa kwa makubaliano ya amani na Trump ni hatua muhimu ya kupunguza msongo, na tunatarajia maendeleo kutoka Iran.

Alibainisha: Tunatumai kwamba Washington na Tehran watoe fursa kwa suluhisho la kidiplomasia na la amani.