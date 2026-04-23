Mkomishna wa Nishati wa Umoja wa Ulaya: Hali si ya kuridhisha

Kulingana na habari za Abna, Denis Jorgensen, mkomishna wa nishati wa Umoja wa Ulaya, amezindua kuwa tangu kuanza kwa vita vya Marekani na hali ya siasa ya Kizayuni dhidi ya Iran, gharama za ziada za nishati zimefikia takriban bilioni 24 za yuro; namba ambayo kwa wastani inalingana na milioni 500 za yuro kwa siku.

Akiemphaza kuwa hata katika takwimu nzuri zaidi hali ya soko la nishati si ya kuridhisha, alionyesha: Tuko katika hali ngumu na miezi inayofuata itakuwa changamoto.

Jorgensen pia alionya kuwa kuna uwezekano wa kutokea kwa mshtuko katika ugavi wa mafuta ya ndege katika wiki sita zijazo na aliongeza bei ya gesi asilia iliyotolewa katika masoko ya dunia angalau kwa miaka miwili ijayo haitathabathishwa wala kupungua.

Alitangulia kusewa Jumatatu kuwa majira ya joto ya mwaka ujao itakuwa ngumu hata kwa Ulaya hata katika hali bora zaidi; jambo ambalo linahusiana na ukosefu wa mafuta unaotokana na vita na kufungwa kwa Mlango wa Hormuz. Kwa kusema kwake, Umoja wa Ulaya anachunguza hatua za kupunguza athari za mshtuko huu kwa ugavi wa mafuta ya ndege.

Jorgensen alisema kwa wanahabari katika Madrid: Ikiwa itahitajika, tutarekebisha vyanzo vya mafuta ya ndege kati ya nchi wanachama.

Huku hivi, Apostolos Tzitzikostas, mkomishna wa usafiri wa Umoja wa Ulaya, alionya kuwa ikiwa uhuru wa usafiri wa baharini katika Mlango wa Hormuz haujawekwa thabiti, matokeo yake kwa Ulaya na ulimwengu yatakuwa makubwa sana na hata ya maafa.