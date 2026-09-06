Iran: Maambukizi ya Corona Yavuka Kiwango cha Tahadhari

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mkuu wa Kituo cha Usimamizi wa Magonjwa ya Kuambukiza nchini Iran amesema kiwango cha maambukizi ya virusi vya Corona (COVID-19) nchini humo kimevuka kiwango cha chini cha tahadhari.

Akizungumza kuhusu hali ya maambukizi nchini, amesema kuwa katika kipindi cha takribani wiki tatu zilizopita, mamlaka za afya zimeona ongezeko la idadi ya wagonjwa wanaopimwa na kuthibitika kuwa na COVID-19.

Amesema idadi ya visa chanya vya Corona kwa sasa imevuka kiwango cha tahadhari, hali inayohitaji kuendelea kufuatiliwa kwa karibu na mamlaka za afya.

Aidha, ameeleza kuwa kumekuwa pia na ongezeko dogo la visa vya mafua (influenza) katika kipindi cha wiki moja iliyopita.

Mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia mwenendo wa maambukizi ya magonjwa hayo ili kutathmini hali ya kiafya nchini na kuchukua hatua stahiki endapo kiwango cha maambukizi kitaendelea kuongezeka.