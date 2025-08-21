"Vipi tutafurahika na Mtume katutoka?!" – Nauha ya Kifo cha Mtume Muhammad (s.a.w.w) | Jamiat Al-Mustafa (s) - Dar es Salaam - Tanzania +Video

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sambamba na Kuadhimisha Kifo cha Mtume (s.a.w.w), Mwanafunzi wa Jamiatul Mustafa (s), Sheikh Muhammad Mwazoa, ametoa Nauha mpya ya Maombolezo kwa Heshima ya Kumbukumbu ya kifo cha Mtume wetu Muhammad (s.a.w.w).

Uchambuzi wa Nauha Hiyo

Jina la Nauha: "Vipi tutafurahika na Mtume (s.a.w.w) katutoka?!"

"Vipi tutafurahika na Mtume (s.a.w.w) katutoka?!" Mada Kuu: Ni Huzuni na Majonzi ya Waislamu kufuatia kifo cha Mtume (s.a.w.w).

Ni Huzuni na Majonzi ya Waislamu kufuatia kifo cha Mtume (s.a.w.w). Muktadha: Kuonyesha uchungu wa Umma wa Kiislamu na upendo wao kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w).

Eneo na Chombo Kilichosimamia

Sehemu: Mbezi Beach, Dar es Salaam - Tanzania.

Mbezi Beach, Dar es Salaam - Tanzania. Chuo: Jamiat Al-Mustafa (s)

Jamiat Al-Mustafa (s) Msomaji: Sheikh Muhammad Mwazoa.

Umuhimu wa Tukio

Nauha hii ni sehemu ya jitihada za kuenzi kumbukumbu ya kifo cha Mtume Muhammad (s.a.w.w) na kuwakumbusha Waislamu dunia nzima juu ya nafasi yake tukufu, mchango wake mkubwa katika maisha ya Umma, na mapenzi ya dhati ya wafuasi wake kwake.

Kwa ujumla:

Tukio hili linaendelea kuakisi jinsi Jamiat Al-Mustafa (s) na wanafunzi wake wanavyoshiriki kikamilifu katika kuhifadhi urithi wa Mtume Muhammad (s.a.w.w) kwa njia za kifani, kiroho, na kiibada, ikiwemo sanaa ya Nauha.