Ripoti ya Kituo cha Utafiti cha Pew: Kwa nini Wamarekani wengi wanaacha dini yao?!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- matokeo ya utafiti mpya wa Kituo cha Utafiti cha Pew (Pew Research Center) nchini Marekani yanaonyesha kuwa uzoefu wa utoto una jukumu kubwa katika kuamua ikiwa Wamarekani watabaki na dini yao au kuiacha wanapokuwa watu wazima. Ripoti hii inatokana na “Uchunguzi wa Mtazamo wa Kidini wa Marekani 2023-2024” na imejumuisha mahojiano na watu wazima 8,937 nchini Marekani, ikichapishwa tarehe 15 Desemba 2025. Matokeo yanaonyesha kuwa 56% ya Wamarekani bado wanajitambulisha na dini ya utoto wao, huku 35% wakiwa wamebadilisha dini yao au kuiacha kabisa.

Utafiti unaonyesha kuwa wale waliokuwa na uzoefu mzuri na tulivu wa dini katika utoto wao walibaki waaminifu zaidi kwa dini yao katika utu uzima. Hadi 84% ya wale walio na uzoefu wa kidini mzuri walibaki kwenye dini yao. Kwa upande mwingine, 69% ya wale waliokuwa na uzoefu hasi na wa kizuizi hawana uhusiano wowote wa kidini na wanajitambulisha kama “wasiodini”.

Kituo cha Pew pia kimebaini kuwa wale waliokulia katika mazingira “ya dini sana” walibaki na utambulisho wa kidini wa utoto wao zaidi. Kundi lililo na kiwango cha juu cha kudumu kwenye dini ni Waislamu, Wahindu na Wayahudi. Wale wengine waliobaki kwenye dini zao ni wasiodini (73%), Waprotestanti (70%), na Wakatoliki (57%). Kipengele cha chini zaidi cha kudumu kwenye dini kiliripotiwa kwa Wafuatao dini ya Buddha (45%).

Utafiti huo pia unaonyesha kuwa kuiacha dini nchini Marekani hutokea zaidi katika umri mdogo. 85% ya wale waliokuwa wameshacha dini yao walifanya hivyo kabla ya kufikisha umri wa miaka 30, na zaidi ya nusu waliondoka dini hata kabla ya kufikisha miaka 18. Mwelekeo huu unafafanua mabadiliko ya kijamii na kitamaduni ya Marekani na kupungua kwa nafasi ya taasisi za kidini katika maisha ya umma.

Kwa upande wa sababu za kubaki kwenye dini, wale waliobaki wanasema imani na imani za kidini ndizo sababu kuu (64%), ikifuatiwa na mahitaji ya kiroho (61%) na kutafuta maana na lengo la maisha (51%). Tu tisa kati ya kumi walisema masuala ya kisiasa na kijamii ya dini si muhimu kwao.

Kwa upande mwingine, wale waliokuwa wameshacha dini yao walisema sababu zao ni ukosefu wa imani kwenye mafundisho ya kidini (51%), kuona dini haidingiki kwa maisha mema (78%), kutokuwa na imani kwenye taasisi za kidini (50%), na kutofautiana na mitazamo ya kijamii na kisiasa ya baadhi ya dini (38%). Vile vile, skandali za kimaadili miongoni mwa viongozi wa kidini na kutokuridhika na nafasi ya wanawake vilichangia uamuzi huo.

Ripoti inahitimisha kwa kusema kuwa ingawa mwelekeo wa kupungua kwa dini unaendelea nchini Marekani, kinyume na madai ya baadhi ya vyombo vya habari vya Magharibi, hakuna dalili za kurejea kwa imani ya kidini kwa wingi. Utafiti unaonyesha kuwa baadaye ya dini nchini Marekani inategemea zaidi ubora wa uzoefu wa watoto katika mazingira ya kidini, nafasi ya familia, na kuaminiana kwa umma na taasisi za kidini.