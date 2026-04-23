Mshambulio kwenye meli yenye vifaa muhimu vya wagonjwa wa dialysis umekataliwa

Kulingana na taarifa ya habari ya Abna, baada ya tukio linalosumbua jioni ya Jumapili tarehe 30 Farvardin (Aprili 19) majini baharini ya Oman, ambapo meli ya biashara ya Iran karibu na pwani ya nchi yao ilishambuliwa na nguvu za kijeshi za Marekani, Jumuiya ya Nusu-mwezi Nyekundu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Kamati ya Kitaifa ya Sheria ya Kibinadamu, kwa kuchapisha taarifa ya kumi na moja ya pamoja, walikatalia hatua hiyo kwa nguvu.

Katika taarifa hiyo, ikirejelea kanuni za msingi za sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na kanuni ya kuzuia matumizi ya nguvu iliyoandikwa katika Makala 2(4) ya Wito wa Umoja wa Mataifa na kanuni za desturi zinazotawala uhuru wa usafiri wa baharini, imekisisitiza kuwa hatua yoyote ya adui dhidi ya meli za kiraia inachukuliwa kukiukwaji wazi wa ahadi za kimataifa za serikali. Pia, kulingana na Mkataba wa Haki za Bahari wa 1982, usalama wa meli za biashara na timu zake unapaswa kuheshimiwa katika hali zote.

Taarifa hiyo ikionyesha vipengele vya kibinadamu vya tukio hilo inasema wazi: Sehemu ya mzigo wa meli hiyo ilijumuisha vifaa vya awamu vinavyohitajika katika uzalishaji wa vifaa vya matumizi ya wagonjwa wa dialysis ambavyo vilikuwa vyake kwa Kampuni ya Vifaa vya Matibabu Seha, inayotegemea Jumuiya ya Nusu-mwezi Nyekundu. Kwa hiyo, kuyumba wowote katika usambazaji wa bidhaa hizi muhimu kunaweza kuwa tishio moja kwa moja kwa afya na uhai wa wagonjwa waliohitaji huduma za dialysis.

Zaidi ya hayo, hatua hiyo imeonekana kuwa ya kinyume na kanuni za msingi za sheria za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kanuni ya utofautisho na kanuni ya tahadhari katika operesheni za kijeshi, kwa sababu ya kutengeneza tishio, hofu na kuweka uhai wa timu ya kiraia katika hatari, na kila aina ya kutengeneza hofu na shinikizo la kisaikolokea kwa raia na familia zao pia imekataliwa.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, ikirejelea mipangilio iliyopo ya kupunguza msongo katika eneo hilo, imeelezwa kuwa hatua kama hiyo inaweza kuwa kiukwaji cha ahadi za kimataifa zinazohusu kudumisha amani na utulivu na katika okoa ya Hatua ya 3314 (1974) ya Baraza la Umoja wa Mataifa, inaweza kuchukuliwa kama mfano wa matumizi yasiyo ya kisheria ya nguvu.

Jumuiya ya Nusu-mwezi Nyekundu na Kamati ya Kitaifa ya Sheria ya Kibinadamu mwishoni mwa taarifa hiyo, ikisisitiza umuhimu wa kuheshima bila masharti kanuni za lazima za sheria za kimataifa, zimeomba vyombo hususa vya kimataifa ikiwa ni pamoja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchunguza suala hili kwa haraka, bila upendeleo na kwa uwajibikaji, na kufungua njia ya kuhakikisha wale wanaohusika wajibu.

Katika taarifa hiyo pia imesisitiza umuhimu wa kuhakikisha usalama wa usafiri wa baharini wa kimataifa, kusaidia uhai wa raia hasa wagonjwa waliohitaji matibabu muhimu na kuchukua hatua za vitendo za kurekebisha madhara ya tukio hili na kusaidia watu walioathiriwa.

Taarifa hiyo imesainiwa na Pir-Hossein Kulivand, Mwenyekiti wa Jumuiya ya Nusu-mwezi Nyekundu na Mwenyekiti wa Kamati ya Kitaifa ya Sheria ya Kibinadamu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.