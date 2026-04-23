Mgogoro wa Iran dhidi ya matumizi mabaya ya Marekani ya ardhi na anga za nchi 5

Kulingana na habari za Abna, «Amir Saeed Iravani» balaghu na Mwakilishi Daima wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Matafa, katika barua tofauti za «Antonio Guterres» Mkuu wa Umoja wa Matafa na Baraza la Usalama alisema: Kwa kuzingatia wajibu wa kimataifa wa serikali unatokana na kuweka eneo lake mikononi mwa wengine ili kufanya matendo ya uvamizi na kufanya mashambulizi ya silaha dhidi ya eneo la serikali ya tatu, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inatangaza migogoro yake kali na wazi dhidi ya hatua ya kisheria ya hapo juu.

Mwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Matafa aliongeza: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa ujasiri inawaomba serikali za Qatar, Kuwait, Bahrain, Falme za Kiarabu na Saudi Arabia ziheshimu kanuni za uhusiano mzuri wa kijirani na kuzuia matumizi endelevu ya eneo lao dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.