Baqaei: Marekani, Mfadhili Mkuu wa Ugaidi Duniani, Haina Sifa ya Kufafanua Ugaidi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baqaei, amesema Marekani haina sifa wala uhalali wa kuweka vigezo kuhusu ufafanuzi wa ugaidi, akiiita nchi hiyo kuwa mfadhili mkuu wa ugaidi duniani.

Baqaei alitoa kauli hiyo katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X mapema Jumamosi, akijibu madai ya Waziri wa Vita wa Marekani kuhusu ugaidi na tuhuma dhidi ya Iran.

Akizungumzia kauli hiyo iliyotolewa na Waziri wa Vita wa Marekani katika kumbukumbu ya matukio ya Septemba 11, Baqaei alisema simulizi la Marekani kuhusu ugaidi lina mkanganyiko wa kimsingi.

Alisisitiza kuwa haiwezekani kwa nchi kuanzisha vita, kufanya mauaji ya kikatili na kuwashambulia raia, kisha wakati huo huo kudai kuwa inapambana na ugaidi na kujipa mamlaka ya kuamua maana au tafsiri ya ugaidi.

Baqaei amesisitiza kuwa vitendo hivyo vinapingana na madai ya Marekani ya kupambana na ugaidi na vinazua maswali kuhusu uhalali wake wa kutoa ufafanuzi au kuweka viwango vya kimataifa kuhusu suala hilo.