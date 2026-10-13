Hatuna kizuizi cha kuongeza mvutano dhidi ya Riyadh; Saudi Arabia inapaswa kukubali uhuru wa Yemen kabla ya kupata hasara

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Kwa kuzingatia maendeleo ya hivi karibuni katika eneo hili, uwezo wa mashambulizi wa Yemen umebadilisha mkakati wa kuifanya Riyadh ilipe gharama za vita. Kwa kugeuza mlinganyo huo na kulenga maeneo ya kimkakati yaliyo ndani ya Riyadh, Yemen imebadilisha namna usalama wa taifa wa Saudi Arabia unavyotazamwa.

Aidha, katika mazingira ya vita vya kiuchumi na kudhoofika kwa hadhi ya usalama ya miji mikuu ya nchi za Kiarabu, kufutwa kwa safari za ndege za mashirika mashuhuri kwenda Riyadh si tatizo la usafirishaji pekee. Jambo hili linaashiria changamoto ya kiusalama katika uwezo wa Saudi Arabia kulinda mji wake mkuu, na limekuwa na athari muhimu kwa matarajio ya kiusalama na kiuchumi ya nchi hiyo.

Katika muktadha huo, Zaid Al-Gharsi, Mkuu wa Ofisi ya Habari ya Serikali ya Uokoaji wa Kitaifa ya Yemen, alisema katika mahojiano na ABNA kwamba Yemen imefanikiwa kuongeza gharama na hasara ambazo Saudi Arabia inapata kutokana na vita vyake dhidi ya Yemen, kwa kuweka mlinganyo wa “kuzingirwa kwa kulipiza kuzingirwa” na “kuongeza mvutano kwa kujibu ongezeko la mvutano.”

Kila hatua dhidi ya Yemen itajibiwa kwa hatua yenye maumivu zaidi

Al-Gharsi aliongeza kuwa mkakati huu umetekelezwa kupitia kuwekewa vikwazo vya baharini kwa mauzo ya nje ya mafuta ya Saudi Arabia na kuzuia usafirishaji wake. Alisema, kama inavyojulikana, Saudi Arabia hupata takribani asilimia 70 ya bajeti yake kutokana na mapato ya mafuta, jambo ambalo, kwa mujibu wake, limeisababishia serikali ya Saudi Arabia hasara kubwa.

Al-Gharsi aliendelea kusema kuwa kulenga miundombinu ya kampuni ya Aramco, kuvuruga shughuli zake na kusimamisha uzalishaji wa mafuta kumeongeza gharama kwa serikali ya Saudi Arabia. Alisisitiza kuwa kila hatua dhidi ya Yemen itakabiliwa na jibu kali na lenye nguvu zaidi.

Alifafanua kuwa, kwa mfano, muungano unaoishambulia Yemen ulipotangaza kuwa ungeishambulia Bab al-Mandab kwa kutumia ndege 100, Yemen ilijibu siku hiyo hiyo kwa kutangaza eneo lisiloruhusiwa kurukiwa na ndege katika anga ya Saudi Arabia. Kwa mujibu wa Al-Gharsi, hatua hiyo ilisababisha kufutwa kwa safari nyingi za kimataifa na kusimamishwa kwa shughuli za mamia ya mashirika ya usafiri wa anga, na hivyo kuiongezea Saudi Arabia hasara.

Mkuu huyo wa Ofisi ya Habari ya Serikali ya Uokoaji wa Kitaifa ya Yemen alibainisha kuwa kuendelea kwa Saudi Arabia kufunga Uwanja wa Ndege wa Sana'a kulijibiwa na Sana'a kwa kuvuruga shughuli za Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Khalid jijini Riyadh pamoja na viwanja kadhaa vya ndege katika maeneo ya Jizan na Asir. Alidai kuwa viwanja hivyo viliendelea kulengwa na mashambulizi.

Alisisitiza kuwa kila hatua itakayochukuliwa na serikali ya Saudi Arabia itajibiwa na Yemen kwa hatua kali zaidi na yenye maumivu zaidi. Alisema kuwa, ikiwa serikali ya Saudi Arabia itaendelea na msimamo wake wa ukaidi na kukataa kutimiza matakwa ya wananchi wa Yemen ya kusitishwa kwa mashambulizi, kuondolewa kwa mzingiro na kuondoka kwa vikosi vya uvamizi, Yemen itaongeza zaidi hatua zake na haitajiwekea mipaka katika kiwango chochote cha mapambano.

Al-Gharsi aliongeza kuwa orodha ya maeneo yanayolengwa na Sana'a bado ni pana na yenye aina mbalimbali za malengo, huku Riyadh ikiwa, kwa mtazamo wake, haina nafasi ya kushinda na imekwama katika hali ngumu. Alisema kuwa Saudi Arabia ikiongeza mvutano, Yemen itajibu kwa nguvu zaidi, na kuendelea kwa hali hiyo kutaisababishia Riyadh gharama kubwa sana.

Aliendelea kusema kuwa kadiri vita vinavyoendelea kwa muda mrefu, ndivyo serikali ya Saudi Arabia itakavyopata hasara zaidi. Alionya kuwa hali inaweza kufikia hatua ambayo serikali hiyo itashindwa hata kulipa mishahara ya wafanyakazi wake na kulazimika kukopa kutoka nje ya nchi.

Ubora wa silaha za muungano haujaweza kubadilisha mlinganyo wa vita

Akijibu swali kuhusu sababu zilizoufanya ubora wa silaha za muungano unaoishambulia Yemen ushindwe kuvunja mlinganyo wa vita vya muda mrefu vya kuchoshana, na namna uwezo wa ulinzi wa ndani wa Yemen unavyokabiliana na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga na msaada wa kiteknolojia wa nchi za Magharibi, Al-Gharsi alisema kuwa kuna sababu nyingi, lakini sababu muhimu zaidi ni msaada wa Mwenyezi Mungu. Alieleza kuwa wanaamini kuwa wapo katika njia ya haki na wanapigana kulinda ardhi yao dhidi ya wavamizi wanaodhulumu.

Aliongeza kuwa wanamtegemea Mwenyezi Mungu na kuamini ahadi Zake katika Qur'ani Tukufu. Kwa upande mwingine, alisema kuwa kambi ya maadui inayoongozwa na Marekani na Israel pamoja na washirika wao ni dhaifu licha ya kuwa na maghala ya silaha za kisasa na rasilimali nyingi za kifedha. Alisema kuwa mipango ya Shetani daima imekuwa dhaifu na kwamba wao pia ni dhaifu.

Al-Gharsi alitaja sababu nyingine kuwa ni uwezo wa wananchi wa Yemen kubuni mbinu na kuandaa hatua za kujibu silaha za kisasa za adui. Alidai kuwa vikosi vya Yemen vimeweza kukabiliana na ubora wa silaha za adui kwa kutumia zana rahisi sana ambazo watu wengi hawakutarajia zingetumika kwa namna hiyo.

Akifafanua, alisema kuwa wapiganaji wa jeshi la Yemen wameweza kuharibu vifaru vya kisasa vya Marekani aina ya Abrams, ambavyo vina thamani ya mamilioni ya dola, kwa kutumia kifaa cha kuwashia moto chenye thamani ya chini ya robo moja ya dola. Aidha, alidai kuwa wapiganaji wa Yemen wamebuni mipango na mbinu za kijeshi zilizowezesha kudhoofisha na kuharibu silaha za kisasa, maghala makubwa ya silaha na vikosi vya adui.

Mkuu huyo wa Ofisi ya Habari alitaja sababu nyingine kuwa ni jeshi la Yemen kutegemea mkakati wenye gharama ndogo na matokeo makubwa, kupitia usanifu, utengenezaji, uendelezaji na matumizi ya ndege zisizo na rubani (droni) kama mojawapo ya silaha kuu za kukabiliana na mashambulizi.

Alisema kuwa kutokana na gharama ndogo za kutengeneza droni na athari zake kubwa kwa adui, Yemen imezifanya silaha hizo kuwa nyenzo muhimu sana hata katika kiwango cha kimataifa. Alidai kuwa Wamarekani pia wameeleza kuwa wapiganaji wa Yemen hutumia droni na makombora yenye thamani ya dola milioni 2 hadi 4 kukamata droni zenye thamani ya dola milioni 10.

Al-Gharsi alisisitiza kuwa maendeleo haya yamewachosha nchi zinazoshambulia Yemen, yameongeza kwa kiasi kikubwa hasara zao na kuisababisha mifumo yao ya gharama kubwa ya ulinzi, ikiwemo Patriot, kukabiliwa na changamoto katika kukabiliana na droni za Yemen zenye gharama ndogo.

Kudhibiti Bab al-Mandab ni mabadiliko ya kimkakati katika mlinganyo wa kijeshi

Akijibu swali kuhusu iwapo uwepo wa moja kwa moja wa vikosi vya Yemen katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab na kulengwa kwa miundombinu ya usafiri wa anga ya mji mkuu wa Saudi Arabia ni ishara ya mabadiliko ya mkakati wa Sana'a kutoka katika ulinzi wa mipaka pekee kwenda katika kuzuia mashambulizi kwa kutumia uwezo wa kushambulia, Al-Gharsi alisema kuwa ni muhimu kwanza kuelewa kwamba Yemen imekuwa na uwezo wa kufikisha mashambulizi yake katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab kwa muda mrefu. Alisema uwezo huo uliendelea kuwepo hata wakati vikosi vya Saudi Arabia vilipokuwa vimedhibiti eneo hilo.

Aliongeza kuwa jambo hilo lilithibitishwa kikamilifu wakati wa Operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa, akidai kuwa mamia ya meli za Israel, Marekani na Uingereza zilizama katika Bab al-Mandab kwa sababu jeshi la Yemen, kupitia silaha zake za kisasa, lilikuwa na uwezo wa kuushambulia mlango huo kutoka maeneo mbalimbali.

Al-Gharsi aliendelea kusema kuwa upande uliokuwa na wasiwasi mkubwa zaidi kuhusu Yemen kutumia mamlaka yake katika Bab al-Mandab na Al-Mukha, pamoja na kufukuzwa kwa vikosi vya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia, ulikuwa utawala wa Israel.

Alisema kuwa Israel huutazama Bab al-Mandab kama lango lake la kusini. Kwa sababu hiyo, alidai kuwa Benjamin Netanyahu alijaribu kuandaa mkutano nchini Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE), ukiwahusisha maafisa wa UAE na Saudi Arabia, ili kuandaa mazingira ya maridhiano kati yao na kurejesha udhibiti wa eneo hilo. Hata hivyo, kwa mujibu wake, juhudi hizo zilishindwa na zitaendelea kushindwa, Mwenyezi Mungu akipenda.

Mkuu huyo wa Ofisi ya Habari alisisitiza kuwa udhibiti wa Bab al-Mandab na Sana'a ni hatua muhimu sana ya kimkakati, yenye athari kubwa kwa jeshi linaloishambulia Yemen, morali ya vikosi vyake na mwenendo wa jumla wa mapambano. Alisema kuwa mabadiliko hayo ni hatua mpya yenye umuhimu mkubwa katika historia ya vita hivyo.

Aliendelea kueleza kuwa mkakati wa mashambulizi wa Yemen umeonekana pia kupitia hatua za mapema za jeshi lake, zikiwemo kulenga maeneo ya katikati mwa Saudi Arabia au sehemu ambazo vikosi vya adui hukusanyika kabla ya kuanza kusonga mbele.

Al-Gharsi alisema kuwa mkakati huo umevuruga na kuzuia mipango mingi ya kijeshi ya adui. Aidha, umedhoofisha morali ya vikosi vyake na kuzuia harakati zao za kijeshi kufanyika kama ilivyokuwa hapo awali.

Alibainisha kuwa maendeleo ya hivi karibuni yanaonyesha pia hatua kubwa ya maendeleo katika utendaji wa jeshi la Yemen, ambayo, kwa mujibu wake, imeisababishia adui hasara kubwa na kuvuruga mipango na njama zake.

Alisisitiza kuwa wapiganaji wa jeshi la Yemen sasa wana uwezo wa kuamua mwelekeo wa mapambano katika uwanja wa vita, huku adui wa Saudi Arabia akiwa ameshindwa kwa kiasi kikubwa kukabiliana nao. Alisema kuwa, kwa neema, msaada na nusura ya Mwenyezi Mungu, adui huyo anaendelea kupata mapigo yenye maumivu moja baada ya jingine.

Mashambulizi ya Yemen yamedhoofisha imani ya wawekezaji kuhusu usalama wa Saudi Arabia

Akijibu swali kuhusu athari za Riyadh kushindwa kuhakikisha usalama wa viwanja muhimu vya ndege nchini Saudi Arabia kwa hadhi ya usalama wa taifa mbele ya wawekezaji na taasisi za kimataifa kwa muda mrefu, Al-Gharsi alisema kuwa serikali ya Saudi Arabia ilikuwa imeutegemea usalama wa ndani wa nchi hiyo ili kuvutia na kuwahamasisha wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia.

Aliongeza kuwa hatua zisizozingatiwa kwa makini, kuongeza mvutano na kusisitiza kuendelea kwa mzingiro dhidi ya Yemen kulisababisha majibu mbalimbali, yakiwemo mashambulizi dhidi ya viwanja vya ndege na kuwekwa kwa vizuizi vya safari za anga katika anga ya Saudi Arabia.

Al-Gharsi alisema kuwa maendeleo hayo yatasababisha kupungua kwa imani ya wawekezaji na kushuka kwa uwekezaji nchini Saudi Arabia, kwa sababu nchi hiyo haitachukuliwa tena kuwa eneo salama.

Alieleza kuwa mashambulizi ya Yemen katika ardhi ya Saudi Arabia yameonyesha mbele ya maoni ya umma duniani na wawekezaji wa kimataifa picha ya serikali ya Saudi Arabia kuwa dhaifu na isiyoweza kujilinda ipasavyo au kuhakikisha usalama wa viwanja vyake vya ndege.

Kwa mujibu wake, taswira ambayo serikali ya Saudi Arabia imejitahidi kuijenga kwa miongo kadhaa imeporomoshwa na makombora na droni za Yemen. Alidai kuwa matokeo yake yamejumuisha kuondoka kwa baadhi ya kampuni za uwekezaji na kusimamishwa kwa baadhi ya miradi mikubwa ambayo Mohammed bin Salman alikuwa ametangaza hapo awali.

Alisisitiza kuwa, bila kujali sababu nyingine zinazoweza kutolewa kueleza maendeleo hayo, sababu halisi ni majibu ya Yemen na mashambulizi yaliyofanyika katika ardhi ya Saudi Arabia.

Yemen inabadilisha uwiano wa nguvu na kuchora upya mlinganyo wa eneo

Katika sehemu ya mwisho ya mahojiano hayo, akijibu swali kuhusu matarajio ya kumalizika kwa vita na nafasi ya Yemen katika kuunda mfumo mpya baada ya vita, Al-Gharsi alisema kuwa Yemen leo inabadilisha uwiano wa nguvu si ndani ya nchi pekee, bali pia katika ngazi ya kikanda na kimataifa.

Aliongeza kuwa Yemen inachora upya ramani ya Mashariki ya Kati mpya, si kwa kufuata matakwa ya adui wa Kizayuni, bali kwa kuzingatia matakwa ya watu huru wa Umma wa Kiislamu na mhimili wa jihadi na upinzani.

Mkuu huyo wa Ofisi ya Habari ya Serikali ya Uokoaji wa Kitaifa ya Yemen alisema kuwa Yemen imekuwa nguvu yenye ushawishi duniani, inayoweza kuathiri uwiano wa nguvu katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Alieleza kuwa nchi hiyo, ikiwa pamoja na mhimili wa jihadi na upinzani, ina mchango mkubwa katika kuzuia mradi wa Mashariki ya Kati mpya na kukabiliana na utawala wa Marekani katika eneo hilo.

Aliendelea kusema kuwa Yemen pia inaweka misingi ya kuunda eneo lisilokuwa na uwepo wa maadui wa Marekani na Israel.

Katika hitimisho lake, Al-Gharsi alisisitiza kuwa ndani ya nchi, Yemen imejiondoa bila shaka katika hali ya kutawaliwa na kuamriwa na Marekani na Saudi Arabia, na imekuwa nchi huru, yenye uhuru wa kujitawala na yenye heshima. Alisema kuwa Yemen inawakilisha dhamiri na matumaini ya wananchi wake.

Al-Gharsi alihitimisha kwa kusema:

“Yemen italazimisha matakwa yake kwa wavamizi na itafikia malengo yake katika nyanja za uhuru, mamlaka ya kujitawala na kujitegemea. Adui wa Saudi Arabia anapaswa kuelewa ukweli huu sasa, badala ya kusubiri hadi hapo baadaye atakapopata hasara kubwa zisizovumilika.”

Tanbihi: Tafsiri hii inawasilisha maudhui na madai yaliyotolewa na msemaji katika mahojiano hayo; madai ya kijeshi na kiuchumi hayajathibitishwa kwa kujitegemea hapa.