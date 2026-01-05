Rais wa Venezuela Nicolás Maduro Aripotiwa Kuhamishwa Kwenye Mahakama ya Jiji la New York +Picha

Rais wa Venezuela, Nicolás Maduro, ameripotiwa kuhamishwa siku ya Jumatatu kwenda katika mahakama ya Jiji la New York kwa ajili ya hatua za kisheria zinazohusiana na tuhuma zinazomkabili. Tukio hilo limeibua mjadala mpana wa kimataifa kuhusu athari zake za kisiasa na kidiplomasia.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa taarifa zinazoenea, Rais wa Venezuela, Nicolás Maduro, ameripotiwa kuhamishwa siku ya Jumatatu kwenda katika mahakama ya shirikisho ya Jiji la New York, Marekani, hatua inayochukuliwa kuwa ya kihistoria na yenye athari kubwa za kisiasa na kidiplomasia katika ngazi ya kimataifa.

Vyanzo vinavyofahamu suala hilo vinasema kuwa uhamisho huo unahusishwa na kesi za muda mrefu zilizofunguliwa dhidi ya Maduro na mamlaka za Marekani, zikiwemo tuhuma za biashara ya dawa za kulevya, rushwa na njama za uhalifu wa kimataifa. Serikali ya Venezuela imekuwa ikikanusha vikali tuhuma hizo, ikizitaja kuwa njama za kisiasa na chombo cha shinikizo dhidi ya uhuru wa taifa hilo.

Taarifa za kupelekwa mahakamani kwa Rais Maduro zimezua msisimko na mjadala mkubwa duniani, hasa katika nchi za Amerika ya Kusini, ambapo wachambuzi wanaonya kuwa kuchukuliwa hatua za kisheria dhidi ya Rais aliyeko madarakani kunaweza kusababisha mvutano mkubwa wa kidiplomasia na kuvuruga uthabiti wa kikanda.

Wafuasi wa Rais Maduro wameeleza kuwa hatua hiyo ni muendelezo wa sera za Marekani za kuingilia masuala ya ndani ya Venezuela, huku wakisisitiza kuwa masuala ya kisiasa ya nchi hiyo yanapaswa kushughulikiwa na wananchi wake bila shinikizo la nje.

Hadi sasa, hakujatolewa tamko rasmi la kina kutoka kwa serikali ya Venezuela wala mamlaka za Marekani, na bado haijafahamika wazi aina ya kikao cha mahakama, msingi wa kisheria wa uhamisho huo, wala hatua zinazotarajiwa kuchukuliwa baadaye.

Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa tukio hili linaweza kuwa hatua mpya katika mvutano wa muda mrefu kati ya Washington na Caracas, huku macho ya dunia yakielekezwa New York kusubiri maelezo zaidi kuhusu hatima ya kesi hiyo na athari zake za kisiasa.