Uingereza: Mpango wa Israel wa ujenzi wa makazi ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al-Mayadeen, "David Lammy," Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza, leo Jumatano, alitangaza: "Tunalaani uidhinishwaji wa mpango wa makazi wa Israel (E1) unaogawanya nchi ya Palestina katika sehemu mbili."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza aliongeza: "Ikiwa mpango wa makazi wa Israel utatekelezwa, utakuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa."

"Caspar Veldkamp," Waziri wa Mambo ya Nje wa Uholanzi, saa chache zilizopita pia alitangaza: "Tunalaani uamuzi wa (utawala wa) Israel wa kuendelea na mpango haramu wa makazi wa E1. Mpango huu wa makazi unagawanya Ukingo wa Magharibi uliokaliwa katika sehemu 2 na unachukuliwa kuwa ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Mpango huu wa makazi unafanya uanzishwaji wa nchi ya Palestina kuwa karibu haiwezekani. Tunaitaka Israel isichukue hatua yoyote inayodhoofisha suluhisho (linaloitwa) la serikali mbili."

Hii inakuja wakati baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni saa chache zilizopita liliidhinisha rasmi na hatimaye utekelezaji wa mpango wa ujenzi wa makazi katika eneo linalojulikana kama E1 huko Yerusalemu Mashariki; mpango ambao ulikuwa umesitishwa mara kwa mara tangu miaka ya 90 kutokana na upinzani wa kimataifa.

Kwa mujibu wa harakati ya "Peace Now," inayofuatilia shughuli za ujenzi wa makazi, uidhinishwaji wa mpango huu ulifanyika kwa kasi isiyo ya kawaida na unajumuisha ujenzi wa zaidi ya vitengo 3,401 vya makazi mapya pamoja na uanzishwaji wa makazi mapya yenye jina la "Aschahel" yenye vitengo 342, ambapo majengo ya umma pia yametengwa.