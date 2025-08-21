“Msikiti; Kitovu cha Umoja na Ngome ya Mapambano” Kaulimbiu ya Siku ya Kimataifa ya Msikiti

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa AhlulBayt (a.s) - ABNA, Nouri alisema kuwa kumbukumbu ya siku hii ina uhusiano wa moja kwa moja na tukio la kuchomwa moto kwa Qibla ya Kwanza ya Waislamu (Msikiti wa Al-Aqsa), jambo linaloongeza umuhimu wa kuenzi siku hii ya mapambano ya Kiislamu.

Msikiti - Kitovu cha Umoja wa Kijamii

Akitaja matukio ya hivi karibuni ya vita vya siku 12 vya mchanganyiko vilivyopiganwa dhidi ya taifa la Iran, ukatili wa Wazayuni dhidi ya watu wa Gaza na hali ya Quds Tukufu baada ya oparesheni ya Tofaan al-Aqsa, Nouri alisema kuwa katika kipindi hicho, misikiti nchini Iran iligeuka kuwa ngome ya shughuli za kijamii, msaada na mshikamano wa wananchi.

“Misikiti daima imekuwa chemchemi ya nguvu ya kiroho, utulivu wa kijamii na chombo cha kuandaa wananchi kwa ajili ya huduma na mapambano,” aliongeza.

Kaulimbiu Kuu: Msikiti, Kitovu cha Umoja – Ngome ya Mapambano

Nouri alibainisha kuwa maadhimisho ya mwaka huu yatajikita katika:

Kuimarisha nafasi ya msikiti kama kitovu cha harakati za mapambano katika nyanja zote (kiutamaduni, kielimisho, kijamii, kijeshi, misaada ya dharura n.k).

Kuonesha misikiti kama nguzo kuu ya mshikamano wa kijamii na upinzani dhidi ya ubeberu na utawala wa Kizayuni.

Kufanya mafunzo, mikutano na kampeni za kitaifa kuhusu jukumu la misikiti katika kuongoza shughuli za kijamii.

Mikakati na Shughuli Zilizopangwa

Miongoni mwa shughuli zitakazofanyika ni:

Kikao cha uongozi na uratibu wa misikiti katika mikoa na wilaya.

Kupitishwa na kusambazwa kwa miongozo ya maadhimisho katika kila ngazi ya kitaifa hadi wilaya.

Kongamano la viongozi wa kidini (mashariki na makutano ya Imamu wa Ijumaa na viongozi wa misikiti).

Kushirikisha vyombo vya habari, serikali za mitaa na taasisi husika katika mapambo ya miji na kampeni za kijamii.

Kikao cha pamoja cha Imamu wa Ijumaa, viongozi wa mkoa na wilaya katika misikiti mikuu.

Kuandaa kumbukumbu za mashahidi wa mapambano, hususan wale waliouawa katika vita vya siku 12, chini ya jina “Mashahidi wa Msikiti wa Al-Aqsa”.

Kutembelea makaburi ya mashahidi na kuenzi familia zao.

Kuandaa maonesho, maigizo, mashairi na nyimbo kuhusu nafasi ya msikiti.

Kuhusisha Taasisi Zote na Maadhimisho ya Ijumaa

Nouri alisisitiza kuwa ushiriki wa taasisi zote, zikiwemo Chuo Kikuu cha Kiislamu, Shirika la Tablighat, Basiji, Kituo cha Uratibu wa Tamaduni za Msikiti na vyombo vingine, ni sehemu ya mkakati wa kitaifa.

Aidha, siku ya Ijumaa 31 Mordad (22 Agosti 2025) imetajwa kuwa kilele cha maadhimisho, ambapo kutakuwa na:

Mahubiri maalum ya Imamu wa Ijumaa kuhusu nafasi ya msikiti.

Kutambua misikiti iliyoshiriki ipasavyo katika mapambano ya siku 12.

Maandamano ya kuunga mkono Msikiti wa Al-Aqsa baada ya Sala ya Ijumaa.

Maonesho maalum kwa watoto na vijana kuhusu Quds Tukufu.

Picha na maonesho ya mada: “Msikiti, Alama ya Mapambano.”

Katika hitimisho lake, Nouri alisisitiza kuwa maadhimisho ya mwaka huu yatalenga sio tu kuenzi siku ya msikiti, bali pia kuimarisha mshikamano wa Kiislamu na kuendeleza mapambano ya kifikra, kiutamaduni na kijamii dhidi ya utawala wa Kizayuni na ubeberu.