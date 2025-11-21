Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Today, vyanzo vya Ukraine vinadai kwamba vimepata mpango wa amani wa Marekani wa vipengele 28 wa kuanzisha usitishaji mapigano nchini humo.

Kulingana na madai ya vyanzo vya Ukraine, mpango wa Marekani unajumuisha vipengele vifuatavyo: