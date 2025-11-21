Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Today, vyanzo vya Ukraine vinadai kwamba vimepata mpango wa amani wa Marekani wa vipengele 28 wa kuanzisha usitishaji mapigano nchini humo.
Kulingana na madai ya vyanzo vya Ukraine, mpango wa Marekani unajumuisha vipengele vifuatavyo:
-
Kutoa dhamana za usalama zenye masharti kwa Ukraine;
-
Ukraine kuweka upande wowote na kujiondoa kutoka NATO katika katiba, na NATO kuthibitisha kwamba Ukraine haitakuwa mwanachama wake kamwe;
-
Kupunguza idadi ya vikosi vya jeshi vya Ukraine hadi watu 600,000;
-
Ukraine inabaki kuwa nchi isiyo na silaha za nyuklia;
-
Kutambua mamlaka ya Urusi juu ya Peninsula ya Crimea na Jamhuri za Watu wa Donetsk na Luhansk;
-
Mikoa ya Kherson na Zaporizhzhia "kugandishwa" kwenye mstari wa mgogoro wa kijeshi;
-
Kuunda ukanda wa bafa usio na kijeshi chini ya udhibiti wa Urusi;
-
Pande zote mbili zinaahidi kutobadilisha mipaka kwa nguvu;
-
Kuzuia kupelekwa kwa vikosi vya NATO nchini Ukraine;
-
Kupelekwa kwa ndege za kivita za NATO nchini Poland;
-
Kuanzisha mazungumzo ya usalama kati ya Marekani, NATO na Urusi na kuunda kikundi kazi cha Marekani na Urusi;
-
Urusi kisheria inathibitisha sera ya kutoshambulia dhidi ya Ukraine na Ulaya;
-
Kuanzisha mradi mkubwa wa uwekezaji wa Marekani na Ulaya kwa ajili ya ujenzi mpya wa Ukraine;
-
Kutenga dola bilioni 100 kutoka kwa mali za Urusi zilizogandishwa kwa ajili ya ujenzi mpya, huku Marekani ikipokea 50% ya faida;
-
Ulaya kuongeza dola bilioni 100 nyingine;
-
Mali zilizobaki za Urusi zilizogandishwa zitatengwa kwa ajili ya miradi ya pamoja ya Marekani na Urusi;
-
Kuunda Mfuko wa Maendeleo wa Ukraine, kuwekeza katika miundombinu, rasilimali, na teknolojia;
-
Kufutwa hatua kwa hatua kwa vikwazo dhidi ya Urusi;
-
Kurudi kwa Urusi katika G8;
-
Ushirikiano wa kiuchumi wa muda mrefu kati ya Urusi na Marekani;
-
Kubadilishana wafungwa kwa kina na kurudi kwa raia na watoto;
-
Programu za kibinadamu na kuunganishwa tena kwa familia;
-
Programu za elimu juu ya uvumilivu;
-
Kuanzishwa tena kwa Kituo cha Nyuklia cha Zaporizhzhia chini ya usimamizi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, kugawa umeme kwa usawa kati ya Urusi na Ukraine;
-
Msaada wa Marekani katika ujenzi mpya wa miundombinu ya gesi ya Ukraine;
-
Kufanya uchaguzi wa rais nchini Ukraine siku 100 baada ya kusainiwa kwa makubaliano;
-
Msamaha kamili kwa washiriki wote wa vita;
-
Makubaliano haya yana nguvu ya kisheria;
-
Udhibiti unafanywa na "Baraza la Amani" linaloongozwa na Donald Trump;
-
Ukiukaji wa makubaliano husababisha vikwazo;
-
Baada ya kusainiwa kwa waraka huo, usitishaji mapigano wa haraka na uondoaji wa vikosi hadi kwenye nafasi zilizokubaliwa utafanywa.
