Mkutano wa Fedha za Saudia na Madai ya Marekani Ikulu ya White House / Trump Arudia Maneno ya Kutishia dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- kauli za Donald Trump katika mkutano wake na Mwanamfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, zilidhihirisha mwendelezo wa sera zake zile zile: upande mmoja vitisho na madai dhidi ya Iran, na upande mwingine kutafuta manufaa ya dola za mafuta za Saudia.

Jioni ya Jumanne, Donald Trump, Rais wa Marekani, alimkaribisha Mohammed bin Salman katika Ikulu ya White House, na katika mazungumzo hayo alitoa tena kauli kali dhidi ya Iran huku akiyapongeza uwekezaji mkubwa wa Riyadh ndani ya Marekani.

Trump, akirudia madai yake ya zamani, alisema:

“Hakuna rais yeyote aliyewahi kuthubutu kushambulia mpango wa nyuklia wa Iran isipokuwa mimi. Kwa matumizi ya ndege za kivita aina ya B-2, tuliharibu kabisa uwezo wao wa nyuklia.”

Akasema kitendo hicho kilikuwa “sahihi kabisa” na kuongeza:

“Hatutairuhusu Iran hata kukaribia kupata silaha ya nyuklia.”

Akiendelea na msimamo wake wa muda mrefu, alisema:

“Ninahisi kuwa Iran kwa sasa inahitaji sana kufikia makubaliano. Kupata makubaliano na Iran kutakuwa jambo jema.”

Sifa na Manufaa Ya Kifedha Kutoka Saudi Arabia

Sehemu kubwa ya hotuba ya Trump ilijikita katika kuisifu Saudi Arabia kwa uwekezaji wake mkubwa nchini Marekani.

Akitaja takwimu kubwa, alisema:

“Saudi Arabia tayari imewekeza dola bilioni 600 Marekani, na hadi mwisho wa mwaka wa kwanza wa muhula wangu, uwekezaji huo utafikia dola trilioni moja.”

Aidha, alidai kuwa Marekani imefikia uwekezaji wa jumla wa dola trilioni 17, na matarajio ni kufikia dola trilioni 21 kufikia mwisho wa mwaka wake wa kwanza madarakani.

Trump aliongeza:

“Marekani inajenga mtandao mkubwa zaidi wa viwanda duniani, na Saudi Arabia, kupitia uwekezaji wake, imeunda maelfu ya nafasi za ajira kwa Wamarekani.”

Juhudi za Kubembeleza Riyadh

Katika jitihada za kuimarisha uhusiano wa kifedha na kisiasa na Riyadh, Trump alimpongeza Bin Salman na hata kugusia mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi, akidai bila ushahidi kwamba:

“Ben Salman hakuwa na taarifa yoyote kuhusu tukio hilo!”

Mwendelezo wa Sera ile ile

Mkutano huu na matamshi ya Trump, kwa ujumla, yanaonyesha kuendelea kwa mkakati wake ule ule wa zamani: