Nafasi ya Kupuuzia Mambo ya Kimaada na Thamani za Uongo katika Ndoa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Ndoa ya Bibi Fatima Zahra (a.s) na Amirul-Mu’minin Ali (a.s) haikuwa tu muunganiko mtukufu wa mbinguni, bali pia ni mfano usio na kifani kwa wanadamu wote katika historia kuhusu namna ya kuchagua mwenzi wa maisha, kuanzisha familia na kujenga maisha ya ndoa juu ya misingi ya kweli na ya kimungu. Muungano huu wenye baraka, uliokuwa mbali kabisa na mambo ya kimaada na thamani za uongo zinazotawala katika jamii, unaonyesha kwamba furaha ya kweli na ukamilifu wa mwanadamu hupatikana kupitia vigezo vya juu na vya kiroho, si kwa mapambo na urembo wa dunia.

Vigezo vya kuchagua mwenzi katika Sira ya Fatima (a.s)

Katika enzi za ujahili na hata katika jamii nyingi baada ya Uislamu, vigezo vya ndoa viliegemea utajiri, nasaba, urembo na nguvu za kikabila. Lakini katika ndoa ya Bibi Fatima (a.s), vigezo hivi viliachwa kabisa na misingi ya taqwa, imani, elimu na kujitolea ikawekwa kuwa msingi wa muungano huo.

Kutojali Utajiri na Hadhi ya Kimaada

Katika kipindi hicho, Amirul-Mu’minin Ali (a.s) hakuwa na mali nyingi; kilichokuwa mali yake kikubwa ni ngao aliyoiuza ili kununua vifaa vya msingi kabisa vya maisha kama vile: mkeka, kikombe, zulia dogo, chungu, jiwe la kusagia, kiriba cha maji, ngozi ya mbuzi, pazia na vinginevyo.(1)

Pamoja na hivyo, viongozi wa Kikureshi na Masahaba waliokuwa na mali na hadhi kubwa walipomposa Bibi Fatima (a.s), Mtume (s.a.w.w) aliwakataa na kumchagua Ali (a.s) pekee kuwa mwenzi anayestahili binti yake. Hili lilionesha wazi kuwa mali na cheo havina thamani mbele ya maadili na ukamilifu wa kiroho.

Hata mahari ya Bibi Fatima (a.s) ilikuwa ndogo sana na ya ishara, ikitoa ujumbe wa kudumu wa kupinga anasa na mbwembwe zisizo na maana katika kuanzisha maisha ya ndoa.

Kutoa Kipaumbele kwa Taqwa na Imani

Mtume (s.a.w.w) aliwajibu wanaoposa matajiri kwa kauli kadhaa, ikiwemo:

“Hakika mimi katika jambo la ndoa ya Fatima nasubiri uamuzi na amri ya Mwenyezi Mungu.”(2)

Hili linaonyesha kuwa uchaguzi wa mbinguni ulitegemea taqwa ya hali ya juu ya Ali (a.s).

Bibi Fatima (a.s) naye, kwa ridhaa ya dhati, alikubali ndoa hii kwa kuwa kigezo chake kilikuwa ukawaida katika imani na uchamungu, si majivuno ya dunia.

Urahisi na Kujiepusha na Anasa

Harusi na vifaa vya nyumbani vya Bibi Fatima (a.s) vilikuwa mfano kamili wa maisha ya rahisi. Vitu vilivyotolewa kama vifaa vya ndoa vilikuwa vya msingi mno—vingine vikiitwa hata “vya kawaida sana” katika matumizi. Hii iko katika kinyume na anasa, mashindano ya kifahari na matumizi kupita kiasi yanayoonekana katika harusi nyingi leo.

Lengo la ndoa ni utulivu na ukamilifu, si kuonyesha utajiri au nafasi.

Matokeo ya Kutojali Mambo ya Kimaada katika Ndoa

1. Kupunguza misongo ya mawazo:

Kuchagua mwenzi kwa misingi ya kweli kunawaondolea wanandoa shinikizo la mashindano na matawila ya watu, hivyo kuanza maisha kwa utulivu.

2. Uimara wa familia:

Ndoa zilizo jengwa juu ya imani, maadili na upendo hudumu zaidi; misukosuko ya uchumi haiwezi kuivunja.

3. Malezi bora ya watoto:

Watoto wanaokulia katika familia kama hizi hujifunza thamani ya kiroho na huepuka mtego wa ulimbwende wa dunia.

4. Kuwa mfano kwa jamii:

Maisha ya Fatima (a.s) na Ali (a.s) ni kigezo kwa jamii nzima, kwamba furaha ya kweli imo katika urahisi na ucha Mungu.

Lengo la Ndoa: Utulivu na Upendo

Mwenyezi Mungu anasema:

“Na katika Ishara Zake ni kuwa amekuumbieni wake katika nafsi zenu ili mpate utulivu kwao, naye ameweka baina yenu mapenzi na rehema…” (Rum 21)(3)

Aya hii inaonyesha wazi lengo la ndoa:

utulivu, mapenzi na rehema-ambavyo havihusiani na mali wala sura.

Ndoa ya Fatima (a.s) na Ali (a.s) ilikuwa mfano kamili wa haya.

Kuhimizwa Ndoa na Ahadi ya Riziki ya Mwenyezi Mungu

“Na waowesheni wasio na wenza miongoni mwenu... Ikiwa ni maskini, Mwenyezi Mungu atawatajirisha kwa fadhila Zake.” (Nur 32)(4)

Aya hii inasema wazi kwamba umaskini usizuie ndoa, na Mwenyezi Mungu ndiye Mruzuku.

Hili ni funzo kwa wanaoahirisha ndoa kwa sababu za mali.

Taqwa, Kiwango cha Utukufu

“Hakika mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni mwenye taqwa zaidi.” (Hujurat 13)(5)

Hivyo, ubora hauko katika nasaba, utajiri wala cheo; uko katika taqwa.

Ndoa ya Fatima (a.s) na Ali (a.s) ni taswira halisi ya aya hii.

Hitimisho

Ndoa ya Bibi Fatima (a.s) na Imam Ali (a.s) ni mfano wa kipekee wa muungano uliojengwa bila kuzingatia mambo ya kimaada na thamani za uongo.

Badala yake, imani, taqwa, maadili na kiroho ndiyo vilivyoweka msingi imara wa maisha yao.

Mfano huu ni somo kubwa kwa wanadamu wote-kwamba asili ya furaha ya kweli inapatikana katika kurudi kwenye misingi ya kimaanawi.

Kwa kufuata mfano huu, jamii inaweza kujenga familia imara na kupunguza matatizo mengi ya kijamii yanayotokana na ulimbwende na utamaduni wa kupenda vitu vya kifahari.

Tanbihi (Rujua):