Ajali Mbaya Madina; Makumi ya Mahujaji wa Umra wa India Waaga Dunia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kutoka Russia Al Youm, ajali kati ya basi lililokuwa limebeba mahujaji wa Umra wa India na lori la kubebea mafuta huko Madina ilisababisha magari yote mawili kuwaka moto na kuua makumi ya raia wa India.

Basi lililokuwa limebeba mahujaji wa Umra wa India, likiwa na zaidi ya abiria 40, likielekea Madina kutoka Makkah, liligongana na lori la kubebea mafuta alfajiri ya Jumatatu katika eneo la Al-Mufarrihat, na magari yote mawili yaliungua moto.

Waziri Mkuu wa India, Narendra Modi, alituma salamu za rambirambi kwa familia za wahanga wa tukio hilo na kutangaza kuwa maafisa wa India wanawasiliana na mamlaka za Saudi Arabia kuhusu suala hilo.

Waziri wa Mambo ya Nje wa India, S. Jaishankar, pia alijibu tukio hilo, akisema kwamba Ubalozi wa India huko Riyadh na Ubalozi mdogo wa nchi hiyo huko Jeddah wanafanya juhudi kutoa msaada kwa walioathirika na familia zao.

Pia, Ubalozi mdogo wa India huko Jeddah uliunda chumba cha operesheni ili kuratibu juhudi za misaada kufuatia tukio hili la kusikitisha.