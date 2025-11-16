Safari ya kuelekea Ikulu ya White House: Kuanzia Mikataba ya Kijeshi hadi Mchakato wa Kuweka Uhusiano wa Kawaida na Utawala wa Kizayuni

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Riyadh na Washington ziko katika hatua za kumaliza mfumo wa kipekee wa kawaida wa kuanzisha uhusiano kati ya Saudi Arabia na Israeli.

Kama ilivyofichuliwa na jarida la Kizayuni la Israel Hayom, mazungumzo makali yamefanyika kati ya washauri wa Mohammed bin Salman, Mrithi wa Kiti cha Enzi wa Saudi, na maafisa wa Marekani ili kufanikisha kifurushi cha kina kinachojumuisha mkataba wa ulinzi, uuzaji wa ndege za kivita F-35, na makubaliano ya kiuchumi. Hata hivyo, mazungumzo haya, yanayolenga kuweka uhusiano wa kawaida wa kipengele na Israeli, yameibua maswali makubwa kuhusu athari zake kwa malengo ya Wapalestina na uthabiti wa kikanda.

Mkataba wa ulinzi na silaha: Hatua ya amani au nguvu?

Saudi Arabia inatafuta makubaliano ya ulinzi yanayofanana na yale kati ya Marekani na Qatar, na Pentagon imeidhinisha uuzaji wa ndege za kivita za kisasa F-35, lakini ikitegemea idhini ya Congress na kusainiwa na Rais wa Marekani, Donald Trump.

Ushirikiano wa hivi karibuni wa kijeshi, ikiwemo hatua ya Saudi ya kukabiliana na ndege zisizo na rubani za Iran kuelekea Israeli mnamo Juni 2025, unaonyesha uratibu unaokua kati ya Riyadh na Tel Aviv. Hata hivyo, ukaribu huu, huku Wapalestina wakiendelea kubebwa na shinikizo la ukoloni wa utawala wa Kizayuni, umeibua wasiwasi kuhusu kupuuzia haki zao.

Uhusiano wa kawaida na ukimya kuhusu Palestina

Mazungumzo yanayoendelea, ambayo yanatarajiwa kufikia hatua nyeti wakati wa ziara ya bin Salman katika Ikulu ya Marekani siku ya Jumanne, 19 Novemba 2025, yanahusisha pia ombi la Saudi la kupata miundombinu ya nyuklia isiyo ya kijeshi; ombi ambalo bado halijakubaliana kikamilifu na Israeli.

Hii ni pamoja na ukosefu wa rejeleo lolote la dhahiri la kuunga mkono haki za Wapalestina au kusitisha hatua za Israeli katika Ghaza na Ukanda wa Magharibi, jambo ambalo limepokelewa kwa ukosoaji.

Mazungumzo haya, ambayo yanaungwa mkono na serikali ya Marekani na yanalenga kuimarisha nafasi ya kimkakati ya Saudi Arabia na Israeli katika eneo, yanaweza kubadilisha mlinganyo wa nguvu Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kwa wengi katika ulimwengu wa Kiarabu, swali linaibuka: je, kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israeli, huku mateso ya Wapalestina yakiendelea, hakutaleta hasara kwa kanuni za muda mrefu za kikanda?.