  1. Home
  2. service
  3. Habari Muhimu

Netanyahu Aomba Msaada wa Urusi Kutuliza Iran Kuhusu Hofu ya Mashambulizi

6 Januari 2026 - 14:02
News ID: 1770181
Netanyahu Aomba Msaada wa Urusi Kutuliza Iran Kuhusu Hofu ya Mashambulizi

Inadaiwa kuwa Netanyahu alimwomba Rais wa Urusi, Vladimir Putin, kufikisha ujumbe huo kwa viongozi wa Iran.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, anaripotiwa kuomba msaada wa Urusi ili kuihakikishia Iran kwamba Tel Aviv haina mpango wa kuishambulia, huku kukiwa na hofu ya Iran kuchukua hatua ya shambulio la mapema.

Inadaiwa kuwa Netanyahu alimwomba Rais wa Urusi, Vladimir Putin, kufikisha ujumbe huo kwa viongozi wa Iran. Wakati huohuo, aliionya Bunge la Israel (Knesset) kwamba shambulio lolote kutoka Israel lingeleta “matokeo makubwa na mazito sana.”

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha