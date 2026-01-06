Netanyahu Aomba Msaada wa Urusi Kutuliza Iran Kuhusu Hofu ya Mashambulizi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, anaripotiwa kuomba msaada wa Urusi ili kuihakikishia Iran kwamba Tel Aviv haina mpango wa kuishambulia, huku kukiwa na hofu ya Iran kuchukua hatua ya shambulio la mapema.

Inadaiwa kuwa Netanyahu alimwomba Rais wa Urusi, Vladimir Putin, kufikisha ujumbe huo kwa viongozi wa Iran. Wakati huohuo, aliionya Bunge la Israel (Knesset) kwamba shambulio lolote kutoka Israel lingeleta “matokeo makubwa na mazito sana.”