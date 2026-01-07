Marekani Yatwaa Meli ya Mafuta ya Kirusi Iliyo Husiana na Mafuta ya Venezuela

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Marekani imetwaa meli ya mafuta iliyokuwa ikiendeshwa chini ya bendera ya Urusi, inayohusiana na usafirishaji wa mafuta wa Venezuela, baada ya wiki kadhaa za ufuatiliaji katika Bahari ya Atlantiki.

Meli hiyo, ambayo awali iliitwa Bella‑1 kisha kubadilishwa jina kuwa Marinera, ilishikiliwa karibu na maji ya kimataifa karibu na Iceland, katika operesheni iliyoshirikisha Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Pwani wa Marekani (U.S. Coast Guard) na vikosi vingine vya kijeshi vya Marekani.

Taarifa kutoka Marekani zinaonyesha: Meli hiyo iliweza kuingia kizuizi cha Marekani dhidi ya usafirishaji wa mafuta wa Venezuela.

Ilikataa kukaguliwa mwanzoni na walinzi wa pwani.

Meli za kijeshi za Urusi, ikiwemo manowari, zilikuwa karibu na eneo la tukio, ingawa hakukuwa na mapigano makubwa.

Kwa upande wake, Russia imelaani kitendo hicho, ikisema meli ilikuwa katika maji ya kimataifa na kudai kwamba Marekani imevuka sheria za uhuru wa usafiri baharini.

Muhtasari wa Tukio Husika

Jina la Meli: Bella‑1 → Marinera

Aliyetwaa: Marekani

Bendera: Urusi

Mafuta: Venezuela

Eneo: Karibu na Iceland (maji ya kimataifa)

Athari: Inaongeza mvutano kati ya Marekani, Venezuela na Urusi.

Tukio hili ni sehemu ya mkakati mkubwa wa shinikizo la Marekani dhidi ya Venezuela, linalolenga kudhibiti usafirishaji wa mafuta, kuiweka Venezuela chini ya mashinikizo ya kiuchumi na kisiasa, na kudhoofisha uongozi wa Nicolas Maduro.

Hali hii inachangia kuongeza mvutano wa kimataifa, huku washirika wa Venezuela na Urusi wakionya kuhusu matokeo yanayoweza kutokea kutokana na hatua hizo za Marekani.