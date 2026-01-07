Radiamali za Kimataifa kuhusu nia ya Trump kuunganisha Greenland na Marekani; Ikulu ya White House:Umuhimu wa kimkakati wa kisiwa kwa usalama wa taifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Karoline Leavitt, msemaji wa Ikulu ya White House, katika jibu la maandishi kwa mwandishi wa Shirika la Habari la Anadolu, amesisitiza kuwa Rais wa Marekani Donald Trump analiona suala la umiliki wa Greenland kuwa kipaumbele cha usalama wa taifa la Marekani, na amelielezea kuwa ni jambo la msingi kwa ajili ya kuzuia wapinzani katika eneo la Aktiki.

Amesema kuwa serikali ya Marekani kwa sasa inachunguza chaguzi mbalimbali ili kufanikisha lengo hili la kimkakati, na kwamba hata “kutumia jeshi” ni miongoni mwa uwezekano unaozingatiwa na Ikulu ya White House.

Kauli hizi zimetolewa baada ya Trump hivi karibuni kueleza wazi nia yake ya kuunganisha Greenland na Marekani kwa ajili ya kufikia malengo ya kimkakati, huku akisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa Marekani kwa nguvu zaidi katika eneo la Aktiki. Awali, Trump alikuwa ameonya kuwa kuongezeka kwa ushawishi wa Urusi na China katika eneo hilo kunaweza kutishia maslahi ya Washington.

Kufuatia matamshi hayo, mvutano mpya wa kidiplomasia umeibuka kati ya Washington, Copenhagen na Nuuk (mji mkuu wa Greenland). Vivian Motzfeldt, Waziri wa Mambo ya Nje wa Greenland, alitangaza siku ya Jumanne kuwa Greenland na Denmark zimeomba kikao cha dharura na Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Marco Rubio, ili kujadili kauli za Trump. Aliongeza kuwa Lars Løkke Rasmussen, Waziri wa Mambo ya Nje wa Denmark, pia anatarajiwa kushiriki katika kikao hicho, na kwamba hapo awali alikuwa ameomba mkutano kama huo, lakini hadi sasa haujafanyika.

Trump alisema siku ya Jumapili mbele ya waandishi wa habari: “Marekani inaihitaji Greenland – ambayo ni sehemu ya Ufalme wa Denmark,” kauli iliyorejelea moja kwa moja thamani ya kimkakati ya eneo hilo katika mazingira mapya ya ushindani wa Aktiki. Alisisitiza kuwa Greenland inaweza kuwa na nafasi muhimu katika kudhibiti njia mpya za baharini pamoja na rasilimali za asili za eneo hilo.

Greenland, kisiwa kikubwa zaidi duniani na mojawapo ya maeneo mawili yenye mamlaka ya kujitawala chini ya Denmark, kipo katikati ya ushindani mpya wa kijiografia na kisiasa katika Aktiki. Kuyeyuka kwa barafu na mabadiliko ya tabianchi kumewezesha kufunguliwa kwa njia mpya za usafirishaji wa baharini, jambo ambalo limevuta hisia za madola makubwa kama Marekani, Urusi na China. Kisiwa hicho kiko umbali wa takriban kilomita 2,900 kutoka ardhi kuu ya Denmark na, pamoja na Visiwa vya Faroe, ni sehemu ya muundo wa maeneo yanayojitawala ya Ufalme wa Denmark.