Leo Katika Historia:Iran Ilishambulia Kambi ya Ain al-Asad ya Marekani kwa Makombora ya Balistiki Ikiwa Kisasi cha Kuuawa kwa Jenerali Qasim Soleimani

Tarehe 8 Januari 2020, Iran ilitekeleza mashambulizi ya makombora ya balistiki dhidi ya kituo cha kijeshi cha Ain al-Asad kilichopo magharibi mwa Iraq, ambacho kilikuwa kinahifadhi wanajeshi wa Marekani na washirika wake.

Shambulizi hilo lilifanywa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran (IRGC), na likawa shambulizi la kwanza la moja kwa moja la kijeshi la Iran dhidi ya vikosi vya Marekani.

Mashambulizi hayo yalikuwa kisasi cha moja kwa moja dhidi ya mauaji ya Jenerali Qassem Soleimani, kamanda wa Kikosi cha Quds cha IRGC, aliyeuawa katika shambulizi la ndege isiyo na rubani la Marekani karibu na Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Baghdad tarehe 3 Januari 2020. Jenerali Soleimani alihesabiwa kuwa mmoja wa viongozi muhimu zaidi katika mapambano dhidi ya ugaidi, hususan kundi la Daesh (ISIS), nchini Iran na katika eneo lote.

Iran ilitangaza kuwa operesheni hiyo ilifanyika chini ya jina “Operesheni Shahidi Soleimani”, ikisisitiza kuwa ilikuwa ni jibu lililopimwa na la moja kwa moja kwa kitendo ilichokitaja kuwa ukiukaji wa wazi wa mamlaka na heshima ya taifa la Iran. Makombora kadhaa yenye usahihi mkubwa yalilenga moja kwa moja kambi hiyo, yakisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu.

Ingawa awali maafisa wa Marekani walidai kuwa hakukuwa na majeruhi, baadaye ilithibitishwa kuwa makumi ya wanajeshi wa Marekani walipata majeraha ya ubongo (Traumatic Brain Injuries) kutokana na milipuko hiyo.

Tukio hili liliongeza kwa kiasi kikubwa mvutano kati ya Iran na Marekani na likashtua eneo lote la Mashariki ya Kati pamoja na jumuiya ya kimataifa. Aidha, shambulizi hilo lilidhihirisha wazi uwezo wa makombora wa Iran na utayari wake wa kujibu kijeshi vitendo vinavyohatarisha usalama na mamlaka yake.

Tukio hili linaendelea kukumbukwa kama hatua muhimu katika historia ya kisasa ya Mashariki ya Kati, likionesha hatari za kuongezeka kwa migogoro ya kijeshi na athari zake pana katika siasa za kikanda na kimataifa.