Ayatollah Dkt. Abbasi, kupitia ujumbe wake, amempa pole Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Aref Naqavi kufuatia kufariki dunia kwa mke wake mpendwa

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ujumbe wa Rais wa Chuo Kikuu cha Al-Mustafa ni kama ifuatavyo: Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake Yeye tutarejea.

Mheshimiwa Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Aref Naqavi (Mwenyezi Mungu azidishe heshima yako),

Amani iwe juu yako.

Nakutumia rambirambi za dhati kwa msiba wa kufariki dunia kwa mke wako mpendwa.

Namuomba Mwenyezi Mungu amshushie marehemu rehema Zake pana, na awajaalie wanafamilia na wote waliobaki subira, uvumilivu na malipo mema kutoka katika Uwepo Wake wa Kiungu.

Ali Abbasi