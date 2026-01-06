Wakala wa Mossad Akamatwa Iran Wakati wa Maandamano, Mtandao wa Ujasusi wa Mitandao ya Kijamii Wafichuliwa

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Vikosi vya usalama vya Iran vimemkamata mtu anayedaiwa kuwa wakala wa Mossad wakati wa shughuli zinazoendelea za maandamano.

Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kigeni, mtu huyo aliyekamatwa anahusishwa na shirika lenye makao yake nchini Ujerumani. Mamlaka zinasema kuwa wakala huyo alidaiwa kuendesha mtandao wa ujasusi kupitia Instagram, akikusanya taarifa nyeti. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mtuhumiwa alitumia mitandao ya kijamii kuanzisha mawasiliano na watu mbalimbali, huku uchunguzi zaidi ukiendelea.